مدافع برشلونة يستهزئ بفينيسيوس في الكلاسيكو- (فيديو)

أثار مدافع برشلونة إريك غارسيا، ضجة كبيرة في عالم “السوشيال ميديا”، برسالته الساخرة لجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور، في مباراة كلاسيكو الأرض، التي جمعت العملاقين على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” وانتهت بفوز البلو غرانا بنتيجة 4-0 لحساب الأسبوع الـ29 للدوري الإسباني.

والتقطت عدسات فضائية “موفيستار”، مدافع مانشستر سيتي السابق، وهو يتفنن في إحباط واغتيال المهاجم البرازيلي معنويا، أو كما وصف المصدر “يستهزئ” بمنافسه المدريدي، برسالة تفوح منها السخرية، بعد حسم نتيجة الكلاسيكو، بالتقدم بالأربعة مع بداية الشوط الثاني.



واستغل غارسيا، تعثر فينيسيوس وسقوطه على الأرض في التحام مباشر مع الثنائي الصلد أراخو وآداما تراوري، ليوجه رسالته الكلامية المدعومة بإشارات غاضبة باليد، قائلا بحسب الشبكة الإسبانية “أنت تريد الكرة الذهبية العام المُقبل؟”، كنوع من أنواع الإسقاط على خصمه، بعد محاولاته للتحايل على الحكم من أجل الحصول على ركلة جزاء غير شرعية، أبرزها لقطة سقوطه بمفرده في انفراد مباشر مع الحارس الألماني تير شتيغن.

وبعيدا عن سخرية قلب دفاع برشلونة من جناح ريال مدريد، فقد نجح البرسا في رد الصاع صاعين للميرينغي، بإنهاء سلسلة الهزائم في آخر 5 مباريات كلاسيكو، من أصل 6 مواجهات لم يذق خلالها العملاق الكاتالوني طعم الفوز على منافس العاصمة، ليقترب رويدا رويدا من المركز الثانية، بالوصول للنقطة الـ54، مقلصا الفارق لـ3 نقاط فقط مع الوصيف إشبيلية و12 مع الريال المتصدر، وهناك مباراة مؤجلة لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

كما خرج تشافي من الكلاسيكو برقم قياسي لا يتكرر كثيرا في العمر، بعدما أصبح ثالث مدرب في تاريخ النادي يحقق الفوز في أول كلاسيكو على مستوى الليغا برباعية أو أكثر، بعد التشيكي فيرديناند داوتشيك، عام 1951 (7-2)، ثم الأرجنتيني هيلينيو هيريرا، عام 1959 (4-0)، وبالمثل سار رجل المباراة بيير إيمريك أوباميانغ على خطى أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، كأول لاعب يتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر في أول ظهور في الكلاسيكو، وأول لاعب يحقق هذا الإنجاز في أول مشاركة في الكلاسيكو في الألفية الجديدة، وغيرها من الأرقام الإيجابية التي حققها البرسا في أمسية قهر الغريم في عقر داره.