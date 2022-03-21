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"إسرائيل" تسجل قرابة 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

21 آذار / مارس 2022 06:15

إسرائيل تسجل قرابة 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
إسرائيل تسجل قرابة 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، تسجيل قرابة 13 ألف إصابة جديدة بكورونا، وارتفاع مؤشر تكاثر الوباء إلى 1.23 في المئة، واحتمال تطبيق قرار طلب الخضوع لاختبار PCR من الركاب من خارج البلاد قبل الدخول.
 
وزعمت، أن عدد الحالات النشطة بكورونا بلغ 49,349، في ما بلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة 328، من بينهم 143 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
 
ويصل عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الوباء منذ ظهوره في البلاد الى 10.431 حالة وفاة، في ما تلقى الجرعة الرابعة 739.883 شخصا والجرعة الثالثة 4.470.873 والجرعة الثانية 6.125.757 والجرعة الأولى 6.701.291.

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