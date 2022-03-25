خدمات جباليا يتأهل لنهائي كأس أبو القمصان لكرة الطائرة

تأهل خدمات جباليا لنهائي كأس المرحوم خالد أبو القمصان للعام 2022 لكرة الطائرة بالمحافظات الجنوبية برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عقب تغلبه (0/3) على منافسه العنيد نماء، في نصف نهائي البطولة، وذلك مساء الخميس، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وتمكن الخدمات من حسم كافة نتائج أشواط المباراة لصالحه، بعد أداء جيد من فريق نماء، وتفوقه في بعض مراحل الأشواط، لكن قوة دفاع خدمات جباليا وتألق نجومه رجح الكفة لصالحه، فجاءت نتائج الأشواط الثلاثة بذات النتيجة (20/25).

وينتظر خدمات جباليا الفائز من لقاء الصداقة وشباب جباليا الأحد المقبل تمام السادسة والنصف مساءا بالتوقيت الصيفي الجديد.

قاد اللقاء تحكيميا: حاتم حمودة حكم أول، ياسر أبو عبيد حكم ثاني، أكرم السرسك مسجل، محمد دربيه وحارث أبو العمرين مراقبي خطوط، جمال فياض مراقب الحكام، محمد أبو عوكل مراقب المباراة.