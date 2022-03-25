تصفيات كأس العالم.. منتخب غانا يستدرج نيجيريا فى تصفيات المونديال

يلتقي منتخب غانا نظيره نيجيريا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب "بابا يارا" ضمن منافسات ذهاب دور المرحلة الحاسمة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في مباراة العودة في تمام السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "أبوجا" في إياب الدور الفاصل للتصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب غانا الى المرحلة الفاصلة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بعدما تصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة مثلهم وتسجيل 7 أهداف وتلقي 3.

وحسم فارق الأهداف لصالح منتخب غانا على حساب جنوب أفريقيا التي تساوت في النقاط وهو أصعب تأهل الى المرحلة الحاسمة التي انتهت مع صافرة النهاية للمباراة الأخيرة للفريقين.

بينما تأهل منتخب نيجيريا للمرحلة الفاصلة في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 13 نقطة هو الآخر جمعها من الفوز في 5 مباريات وخسارة واحدة تسجيل 9 أهداف وتلقي 3 متفوقاً بفارق نقطتين عن الرأس الأخضر الذي جمع وقتها 11 نقطة.

وأكد الاتحاد الغاني حصوله على الموافقة لمباراة واحدة فقط تُقام على ملعب بابا يارا، وهي مواجهة نيجيريا، ثم تتم إزالة الاستاد تلقائيا من قائمة الملاعب المعتمدة من كاف في أي مباريات لاحقة.

وزار غانا وفد من الكاف الأسبوع الماضي تم خلاله التفتيش على الملعب والتأكد من قدرته على استضافة المباراة المقبلة أمام نيجيريا.

وأوضح تقرير مفتش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن حصول ملعب بابا يارا على تصريح مقبل لإستضافة المباراة سيتعين عليه إجراء مزيد من التقييم حتى انتهاء المواجهة بين المنتخبين.

غانا هي واحدة من ثلاثة فرق أفريقية تلعب دور ربع نهائي كأس العالم، في جنوب أفريقيا 2010. ظهرت في كأس العالم ثلاث مرات 2006، 2010، 2014.

في المجموع، لعبت غانا 12 مباراة في كأس العالم، الفوز بـ 4، والتعادل 3، والخسارة 5، وسجل النجوم السوداء 13 هدفاً وتلقوا 16 هدفاً.

فيما وصلت نيجيريا إلى دور الستة عشر ثلاث مرات ، في الولايات المتحدة الأمريكية 1994 ، وفرنسا 1998 والبرازيل 2014. ولعبوا في ست نسخ لكأس العالم (1994، 1998، 2002، 2010، 2014، و2018).

في المجموع، لعبت نيجيريا 21 مباراة، حيث فازوا في 6، وتعادلوا في 3 وخسروا 12، وسجلوا 23 هدفًا واستقبلوا 30 هدفًا.