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انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى برشلونة يتصدر غلاف "موندو ديبورتيفو"

25 آذار / مارس 2022 07:04

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تصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وسرد سيناريوهات انتقال الفرعون المصري الى الدورى الإسباني عبر بوابة نادي برشلونة، بعد التقارير التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني في الاستفادة منه خلال الموسم المقبل.

ويتبقى في تعاقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي موسما آخر بخلاف الموسم الحالي، وهو الأمر الذي جعله مثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه الصيف القادم.

وكتبت "موندو ديبورتيفو" في مانشيت "محمد صلاح يرتفع" في إشارة الى أسهم انتقال اللاعب إلى الدوري الإسباني عبر بوابة نادي برشلونة، خاصة في ظل المقابل المالي الكبير الذي يطلبه إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند والشروط التعجيزية التي يضعها في طريق انتقاله إلى البارسا.

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