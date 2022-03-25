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يديعوت: إسرائيل ستوافق على زيادة حصة عمال غزة قبل رمضان

25 آذار / مارس 2022 05:20

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزة – الرأي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حكومة الاحتلال ستعلن قبل حلول شهر رمضان مباشرة، تسهيلات دراماتيكية لسكان قطاع غزة وستزيد حصة العمال من غزة من 12 ألف إلى 20 ألف.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نفتالي بينتستوافق يوم الأحد على مبادرة وزير الحرب بني غانتس لزيادة عدد العمال.

بدورها كشفت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل الزيادة في حصة العمال الفلسطينيين من غزة،

وقالت إن "الحكومة ستوافق يوم الأحد على زيادة حصة العمال الفلسطينيين من غزة إلى 2050 عامل منهم 12 ألف في مجال البناء، و8 آلاف في مجال الزراعة و 50 في مجال المعابر وخدماتها .

ولفتت إلى أن هذه المرة الأولى منذ سيطرة حمـاس على قطاع غزة التي ستقر وتوافق فيها "إسرائيل" على دخول عمال وليس "تجار".

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