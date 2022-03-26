مباريات نارية تنتظر مانشستر سيتي فى أبريل المقبل



مباريات نارية ينتظرها فريق مانشستر سيتي خلال شهر إبريل 2022 فى بطولات عديدة، كالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد.



ويسعى الفريق السماوي للحفاظ على صدارته للبريميرليج، فى ظل المنافسة المشتعلة مع ليفربول صاحب المركز الثاني، وستكون كتيبة المدرب بيب جوارديولا أمام اختبارات صعبة في شهر أبريل، رغم احتلال الصدارة برصيد 70 نقطة من 29 جولة حيث حقق الفريق 22 فوزا و4 تعادلات وتعرض لـ3 هزائم.



واكتسح السيتي سبورتيج لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الـ16 بخماسية نظيفة، بينما حضر التعادل السلبي في الإياب ، ونجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .



وتأتي مواعيد مواجهات مانشستر سيتي خلال شهر إبريل كالتالي:



بيرنلي × مانشستر سيتي: السبت 2 أبريل – الدوري الانجليزي



مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد: 5 أبريل – ذهاب ربع نهائي التشامبيونزليج



مانشستر سيتي × ليفربول: 10 أبريل – الدوري الانجليزي



أتلتيكو مدريد × مانشستر سيتي: 13 أبريل – إياب ربع نهائي التشامبيونزليج



مانشستر سيتي × ليفربول: 16 أبريل – نصف نهائي كأس الاتحاد



مانشستر سيتي × برايتون: 20 أبريل – الدوري الانجليزي



مانشستر سيتي × واتفورد: 23 أبريل – الدوري الانجليزي



ليدز × مانشستر سيتي: 30 أبريل – الدوري الانجليزي



ويتربع فريق مانشستر سيتي الإنجليزى على صدارة قائمة أغلى 10 أندية في العالم من ناحية القيمة التسويقية وفقا للتقرير الذى نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص في قيمة اللاعبين.

وبلغت القيمة التسويقية لقائمة فريق مانشستر سيتي وفقا للتحديثات الأخيرة 991.3 مليون يورو، متفوقا على باريس سان جيرمان الفرنسي الذى أصبح يحتل المركز الثانى في قائمة أغلى أندية العالم بقيمة تسويقية بلغت 909.5 مليون يورو.