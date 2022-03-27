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جيش الاحتلال يعزز قواته على حدود غزة بـ "يوم الأرض"

27 آذار / مارس 2022 10:01

القدس المحتلة - الرأي

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز قواته على حدود قطاع غزة في يوم الأرض (30 آذار/ مارس).

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن هذا الإجراء يهدف "لمنع إلحاق الضرر بالسياج ومحاولات التسلل، وذلك في ظل تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية".

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