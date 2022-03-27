حكومة الاحتلال تصادق على بناء 4 مستوطنات في النقب

النقب المحتل - الرأي:

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، على إقامة أربع مستوطنات جديدة في النقب المحتل.

وجاءت المصادقة رغم معارضة وزارة المالية الإسرائيلية إقامة مستوطنات جديدة في النقب، ويتوقع أن تصادق الحكومة على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية.

وقدمت وزارة المالية تقريرا إلى الوزراء، الشهر الماضي، جاء فيه إن "إقامتها ستلحق ضررا بالاستيطان الموجود وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضررا في المناطق المفتوحة"، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.

وأوضحت وزارة المالية أن معارضتها تأتي على إثر "التأثيرات الاقتصادية السلبية" لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة جديدة وصيانتها.