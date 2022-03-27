وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية المكلفة بتعديل قانون المعهد العالي تعقد اولى اجتماعاتها وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الخدمات المشترك يناقش التقرير السنوي وجهود تعزيز الخدمات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تفتتح أسبوع " التضامن مع الأسرى" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومركز الزمالك الرياضي يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق تطبيق "مسجدي" الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايده تناقش احتياجات المزارعين في المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يستمع لشكاوى المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش خانيونس تواصل حملتها على المخابز والمطاعم والمطابخ وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل غزة تنجز مخالصة عمالية بقيمة 22300 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية العمل واتحاد الصناعات ينفذان زيارات تفتيشية للمشاريع الرياديه
أخبار » الأخبار العبرية

حكومة الاحتلال تصادق على بناء 4 مستوطنات في النقب

27 آذار / مارس 2022 02:53

النقب المحتل - الرأي:

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، على إقامة أربع مستوطنات جديدة في النقب المحتل.

 وجاءت المصادقة رغم معارضة وزارة المالية الإسرائيلية إقامة مستوطنات جديدة في النقب، ويتوقع أن تصادق الحكومة على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية.

وقدمت وزارة المالية تقريرا إلى الوزراء، الشهر الماضي، جاء فيه إن "إقامتها ستلحق ضررا بالاستيطان الموجود وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضررا في المناطق المفتوحة"، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.

وأوضحت وزارة المالية أن معارضتها تأتي على إثر "التأثيرات الاقتصادية السلبية" لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة جديدة وصيانتها.

undefined KdXp3
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة "الياسين الدولية" تحصل على عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟