إصابة اثنين من المستوطنين إثر هجوم شمالي نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن إصابة اثنين من المستوطنين بجروح بعد تعرضهما لهجوم قرب بؤرة "خوميش" الاستيطانية شمالي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونشر موقع القناة السابعة العبرية، أن مجموعة من المستوطنين كانت في طريقها للبؤرة المذكورة، لكن حاجزًا لجيش الاحتلال منعها من الوصول إلى المكان.

وأشار الموقع إلى أن اثنين من المستوطنين سلكا طريقًا جبلية للوصول إلى البؤرة إلا أن شبانًا فلسطينيين أمطروهما بوابل من الحجارة.

ولفتت إلى أن الشبان الفلسطينيين هاجموا المستوطنين بالعصي والحجارة، وأصيب أحدهما بجراح متوسطة والآخر طفيفة، ونقل الاثنان للعلاج في المستشفى.

وتعرضت مجموعة من المستوطنين قبل أشهر لعملية إطلاق نار قرب البؤرة المذكورة؛ ما تسبب بمقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح.

ترجمة: صفا