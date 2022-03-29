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قتيلان إسرائيليان وإصابات في إطلاق نار بالخضيرة

27 آذار / مارس 2022 09:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قتل إسرائيليين وأصيب آخرين، مساء اليوم الأحد، خلال عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة بالداخل المحتل عام 1948.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، أن 3 من بين المصابين جروحهم حرجة، إضافة إلى إصابة المنفذين بجراح بعد إطلاق شرطة الاحتلال النار عليهما.

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