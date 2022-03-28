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اعتقال 5 شبان من أم الفحم بينهم شقيق أحد منفذي عملية الخضيرة

28 آذار / مارس 2022 10:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - الرأي:

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 5 شبان من مدينة أم الفحم، بينهم شقيق أحد منفذي عملية إطلاق النار في الخضيرة، بشبهة الضلوع في العملية التي أسفرت عن مقتل اثنين من شرطة الاحتلال، الليلة الماضية.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة اليوم، الإثنين، في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق.

وداهمت قوات من شرطة الاحتلال مدينة أم الفحم وحي الاغبارية؛ وادعت أنها "ضبطت مسدسا وسلاحا أوتوماتيكيا، هواتف خليوية، مستندات وحواسيب وخواتم وكتب لها علاقة بتنظيم داعش".

واستشهد منفذا العملية وهما الشابان أيمن وإبراهيم إغبارية من أم الفحم وهما أبناء عمومة، برصاص عناصر من وحدة الـ"مستعربين"، تواجدوا بالقرب من موقع العملية في شارع "هربوت صموئيل" بالخضيرة.

وأظهرت المقاطع المصورة التي وثقت العملية أن مسلحا ببندقية أطلق النار تجاه عناصر أمن إسرائيلية لحظة نزولهم من حافلة، وبعد إصابة عناصر الأمن انضم شخص آخر إلى المنفذ بعد أن استولى على بندقية أحد المصابين.

ووفقا للتقارير، فإن عناصر من وحدة "المستعربين" التابعة لقوات "حرس الحدود" بزي مدني، تواجدوا بالقرب من المكان، ردوا بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل المنفذين.

 

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