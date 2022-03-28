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الاحتلال يقرر فرض عقوبات غير مسبوقة ضد أهالي الداخل

28 آذار / مارس 2022 04:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، اليوم الاثنين، سلسلة عقوبات غير مسبوقة بحق فلسطينيي الداخل المحتل بزعم الرد على تصاعد العمليات الفدائية.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن "بينيت" قرر، بعد جلسة مشاورات أمنية، إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق "نشطاء الإرهاب" في الداخل المحتل، على حد زعمه.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري ضد فلسطيني الداخل المحتل.

كما قرر "بينيت" زيادة مراقبة تواجد فلسطينيي الداخل على شبكات التواصل الاجتماعي، وتوسيع سياسات حمل السلاح لجنود الاحتلال.

وذكرت القناة أن رئيس حكومة الاحتلال قرر أيضًا تعزيز وجود قوات الأمن، وتكثيف جمع المعلومات الاستخبارية.

ترجمة | صفا

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