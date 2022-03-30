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البرتغال بقيادة رونالدو إلى مونديال قطر 2022

30 آذار / مارس 2022 08:48

البرتغال بقيادة رونالدو إلى مونديال قطر 2022
البرتغال بقيادة رونالدو إلى مونديال قطر 2022

بلغ منتخب البرتغال نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" على حساب ضيفه المقدوني الشمالي إثر فوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في نهائي الملحق الأوروبي.

وأحرز البرتغالي برونو فرنانديز هدفي بلاده في الدقيقتين (32 و65) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "دراغاو - Estadio do Dragao" بمدينة بورتو البرتغالية.

يذكر أن المنتخب البرتغالي وصال إلى نهائي الملحق الأوروبي، على حساب نظيره التركي، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "دراغاو" أيضا.

بينما فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الإيطالي بطل لعالم 4 مرات، بهدف وحيد، في عقر داره، ليغيب "الأتزوري" للمرة الثانية على التوالي عن العرس الكروي العالمي.

المصدر: RT 

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