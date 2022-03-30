دوري غزة:شباب جباليا يعمق جراح خدمات الشاطئ

أّثْخَنَ نادي شباب جباليا، جراح المتذيل خدمات الشاطئ، وحقق عليه فوزاً ثميناً في طريق انفكاكه من شبح الهبوط، بنتيجة 1-صفر، على ملعب بيت حانون البلديّ، ضمن مباريات الجولة الـ15، في الدوري الممتاز، برعاية شركة أوريدو، سجله المهاجم مؤيد إسماعيل بعد مرور 33 دقيقة على بدء اللقاء.

وانتقل جباليا إلى المركز العاشر برصيد 13 نقطة، وبقي خلفه الهلال برصيد 11 نقطة، وتعمق الشاطئ في القاع برصيد 8 نقاط في المركز الـ12، الأخير.



حكم اللقاء: الدوليون هاني مسمح للساحة، ومحمد خطاب، وعبد الرحمن زقوت، وخالد الشيخ خليل رابعًا.

وفي لقاء آخر، حقق اتحاد بيت حانون، فوزاً غالياً على مضيفه غزة الرياضيّ، بنتيجة 2-صفر على ملعب فلسطين الدوليّ، سجلهما الهداف الشاب عاهد أبو مراحيل مبكراً في الدقيقة 5 ومؤمن زيدان في الدقيقة 74.

ورفع بيت حانون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، وبقي الرياضيّ عند 19 نقطة في المركز السابع. حكم اللقاء: الدوليّ فايز عمران للساحة، وساعده محمد الغول، وإسلام الشخريت، ومحمود أبو مصطفى رابعًا.



وفي الدرجة الأولى، ضمن الأسبوع الـ15، صالح التفاح- المتذيل جماهيره، وفاز على خدمات جباليا، بنتيجة 2-صفر على ملعب بيت لاهيا.، احرزهما إبراهيم سلامة في الدقيقة 20، وأحمد أبو بلال في الدقيقة 23.

،وبذلك، رفع التفاح رصيده إلى 8 نقاط، وبقي في المركز الـ12، وبقي رصيد جباليا عند 14 نقطة عاشراً. وفي المباراة الثانية، تعادل أهلي النصيرات وشباب الزوايدة، بنتيجة 1-1 على ملعب الشهيد محمد، سجل للنصيرات معتز اشتيوي في الدقيقة 77، وللزوايدة محمد عمران في الدقيقة 87. وبذلك فقد الزوايدة خلف النصيرات في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ورفع النصيرات رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع.

المصدر:صحيفة القدس