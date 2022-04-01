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ميلان يخطط لخطف أسينسيو من ريال مدريد الصيف القادم

01 نيسان / أبريل 2022 08:05

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دخل ماركو أسينسيو جناح فريق ريال مدريد دائرة اهتمامات نادي ميلان الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما اقترب عقده من الانتهاء بنهاية الموسم المقبل 2023.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورت ايطاليا" فإن اللاعب اصبح واحداً من اللاعبين الذين وضعتهم ادارة الروسونيري في مقدمة اهتماماتهم في ظل رغبة الفريق في تدعيم صفوفه بلاعب بإمكانات أسيسنيو.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه التقارير بشأن رغبة نادي ريال مدريد في الاحتفاظ بلاعبه بعقد جديد لمدة 3 مواسم لتحصينه من العروض الخارجية التي يتلقاها خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير الى أن الريال لا يخطط لبيع نجمه ماركو أسينسيو الصيف المقبل، إلا فى حالة واحدة، وهو طلب اللاعب الخروج من البرنابيو عقب نهاية الموسم الجاري وقبل نهاية عقده بموسم واحد.
 
وشدد التقرير إلى أن فريقي ليفربول وتشيلسي أيضاً أبرز الأندية المهتمة بضم ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد، وعرضوا مبالغ مالية ضخمة من أجل شرائه الصيف المقبل.
 
واختتمت بأن ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، ينتظر معرفة موقف النادي النهائي من وصول كيليان مبابي للفريق لأنه مع وصول اللاعب الفرنسي قد يتغير موقفه داخل الفريق وقد يتم دفعه للرحيل عن المرينجي.
 
جدير بالذكر أن ماركو أسينسيو لعب 33 مباراة مع ريال مدريد بكافة المسابقات، وأحرز 10 أهداف وتمريرة حاسمة.

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