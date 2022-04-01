ميسي ومارتينيز سجلا أكثر من نصف أهداف الأرجنتين فى تصفيات كأس العالم

قاد الثنائى الدولى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومواطنه لاتاورو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان ، المنتخب الأرجنتيني إلى نهائيات كأس العالم بعد تألق لافت خلال رحلة تأهل راقصي التانجو إلى مونديال 2022.

وحسمت الأرجنتين تأهلها إلى كأس العالم المقبلة في قطر 2022، حيث احتلت المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 39 نقطة في 17 مباراة بالفوز في 11 مواجهة و6 تعادلات دون أي هزيمة، وتتبقى مباراة واحدة للأرجنتين ضد البرازيل لن تغير من ترتيب المنتخبين بعد تصدر راقصي السامبا للتصفيات بـ45 نقطة.

وسجل نجوم الأرجنتين 27 هدفاً في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، واستقبلت شباك التانجو 8 أهداف، وخرجوا بشباك نظيفة في 10 مباريات.

ويعتبر الثنئاى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ولاتورو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أبرز نجوم المنتخب الأرجنتيني في تصفيات المونديال، حيث سجل كل منهما 7 أهداف في التصفيات ليكون بذلك الثنائي قد سجلا معاً 52% من أهداف منتخب بلادهما في رحلة الصعود إلى كأس العالم.

كما تألق آنخيل دي ماريا ونيكولاس جونزاليس، حيث سجل كل منهما 3 أهداف، بينما أحرز خواكين كوريا هدفين، وسجل كل من جوليان ألفاريز، آنخيل كوريا، رودريجو دي بول، ليوناردو باريديس وكريستيان روميرو هدفاً واحداً.

ونفس الحال بالنسبة للحارس إيميليانو مارتينيز نجم أستون فيلا، الذى تألق بشدة حيث لعب 10 مباريات في تصفيات مونديال 2022 مع منتخب الأرجنتين خرج خلالهم بشباك نظيفة 6 مباريات ، ولم يستقبل سوى 5 أهداف فقط .