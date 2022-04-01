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"ميتا" تطلق تحسينات ومزايا جديدة فى إنستجرام منها الرد أثناء التصفح

01 نيسان / أبريل 2022 09:09

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أطلقت شركة ميتا، الخميس، العديد من ميزات المراسلة الجديدة، بما فى ذلك القدرة على مشاركة معاينات الموسيقى، والقدرة على معرفة المتصل للدردشة والمزيد، وذلك على تطبيق انستجرام. 

وأوضحت ميتا، في منشور عبر المدونة الخاصة بها، أنها تسعى لتحسين طريقة تواصل المستخدمين. 

وقدمت ميتا سبع ميزات مراسلة جديدة إلى إنستجرام؛ منها الرد أثناء التصفح: ويمكن الرد دون الذهاب إلى البريد الوارد، بالإضافة إلى إرسال رسالة سريعة إلى الأصدقاء في محاولة لمساعدة الأشخاص على إعادة مشاركة محتوى ممتع دون قطع تجربة إنستجرام الخاصة بهم.

ومن ضمن المزايا معرفة المتصلين؛ ففي الجزء العلوي من البريد الوارد يمكن معرفة من بإمكانه الدردشة مجانًا في تلك اللحظة؛ مما يساعدك في العثور على فرص مصادفة للتواصل مع الأصدقاء.

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