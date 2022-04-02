ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو لاستعادة الانتصارات فى الدوري الإسباني



يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلا على سيلتا فيجو في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.



وتُستأنف مسابقة الدوري الإسباني من جديد بعد فترة توقف قصيرة نتيجة الأجندة الدولية والتي شهدت مباريات عديدة للمنتخبات في مختلف القارات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويخوض ريال مدريد سيلتا فيجو بدون مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أصيب بفيروس كورونا.



ويرغب ريال مدريد في العودة لسكة الانتصارات بعد سقوطه في الكلاسيكو الجولة الماضية 0-4 على ملعبه أمام برشلونة.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة من 29 مباراة بعد 20 فوز و3 هزائم و6 تعادلات متفوقا بفارق تسع نقاط على إشبيلية أقرب الملاحقين، في حين يحتل سيلتا فيجو في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة من 9 انتصارات و11 هزيمة و9 تعادلات.



بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة وهو نفس عدد نقاط أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، والذي يخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس في التاسعة مساء اليوم لحساب منافسات الجولة ذاتها.



ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 54 نقطة، بينما يحتل ألافيس المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة، وهو سيكافح من أجل تجنب الهبوط.



وفي مباريات أخرى، يلتقي فياريال السابع مع ليفانتي متذيل الترتيب، كما يلعب خيتافي مع ريال مايوركا.



