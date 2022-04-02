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هدف جديد للاعب خدمات رفح الأسبق بالدوري المصري

02 نيسان / أبريل 2022 09:07

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سجل سامي قعدان لاعب خدمات رفح السابق، والمحترف بنادي كيما أسوان المصري، هدف جديد له بالبطولة في شباك نادي المنيا. 

و تمكن قعدان من الوصول بالرأس لأحد التمريرات، ليسجل الهدف الأول والوحيد لفريقه في المباراة، علما أن اللقاء إنتهى بالتعادل الإيجابي (1_1).

ويعد لاعب "الأخصر الرفحي" السابق مكسبا كبيرا للفريق المصري، لتسجيله عدة أهداف حاسمة له خلال البطولة، وتقديمه أداء مميز خلال المباريات جعله يحصل على لقب الافضل في بعض اسابيع المسابقة. 

ووصل كيما اسوان للنقطة 47 في المركز الثاني خلف المتصدر أسوان وله 59 نقطة. 

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