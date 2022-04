كيفية إعادة تعيين كلمة مرور أبل ID حال نسيانها

إذا كنت نسيت كلمة مرورك لحساب مثل أبل ID، فسيعد هذا الأمر بمثابة مشكلة حقيقية، لأنه يمنحك الوصول إلى iCloud والأجهزة، لذلك بدونها، يمكن أن تُمنع من جزء أساسي من حياتك الشخصية وحتى المهنية، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لإعادة تعيين كلمة مرور أبل ID الخاص بك.

كيفية إعادة تعيين كلمة مرور أبل ID على iPhone أو iPad

هناك عدة طرق يمكنك استخدامها لإعادة تعيين كلمة مرور أبل ID

خطوات إعادتها عبر تطبيق الإعدادات

1. انتقل إلى تطبيق "الإعدادات" وانقر فوق اسمك في الجزء العلوي، ثم اختر "كلمة المرور والأمان"، متبوعًا بـ "تغيير كلمة المرور".

2. اكتب رمز المرور الذي تفتح به قفل جهازك، ثم أضف كلمة مرور جديدة في الحقول الموجودة على الشاشة التالية وحدد تغيير.

3. سيتعين عليك إدخال كلمة المرور الجديدة هذه على أجهزة أبل الأخرى.

خطوات إعادتها باستخدام موقع iForgot

1. انتقل إلى iForgot.apple ثم اضغط على متابعة.

2. أدخل رمز المرور الخاص بجهازك، كما هو مطلوب، ثم اضغط على متابعة.

3. أدخل كلمة المرور الجديدة المرغوبة مرتين، ثم اضغط على التالي أو تغيير حسب الجهاز.

خطوات إعادتها من خلال جهاز صديق

إذا لم يكن لديك وصول إلى جهاز iPhone أو iPad، فيمكنك أن تطلب من صديق مساعدتك، إما عبر تطبيق دعم أبل أو Find My iPhone.

- تطبيق دعم أبل: يمكنك بمجرد تثبيت التطبيق عند صديقك، فتح التطبيق ثم يضغط فوق كلمات المرور والأمان، ومن هناك، ستختار إعادة تعيين كلمة مرور أبل ID متبوعًا بـ Get Started، ثم أبل ID مختلف.



- Find My iPhone: سيتجه صديقك إلى تطبيق Find My iPhone، وعند مطالبتك بتسجيل الدخول، سيحتاج إلى التأكد من أن حقل أبل ID فارغ، ثم يضغط فوق نسيت أبل ID أو كلمة المرور واتبعوا المطالبات التي تظهر على الشاشة.