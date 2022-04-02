كلية مجتمع الأقصى تحيي ذكري يوم الأرض الفلسطيني

غزة-الرأي

أحيا طلبة كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة – فرع غزة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في احتفال بعنوان" أرضنا جوهرة" في قاعة جمعية النجدة الاجتماعية، وذلك بحضور د. جميل عدوان مساعد العميد للشئون الأكاديمية، د. أحمد أبو الكأس المحاضر في قسم الوسائط المتعددة، وعدد كبير من طلبة قسمي العلاقات العامة والسكرتاريا الدولية وأهالي الطلبة من أبناء الشهداء.

وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات، كان من بينها عرض فيديو بعنوان حكاية يوم الأرض تحدث عن أحداث يوم الأرض، ومعرضًا للصور جسد يوم الأرض وأشجارها ومدى التمسك بالأرض من أعمال طلبة قسم الوسائط، كما تضمن الحفل فقرة شعرية، محاضرة سياسية عن تهويد الأرض ألقاها الأسير المحرر شعيب أبو سنينة، وعروض فنية.

كما تخلل الاحتفال فقرة لتكريم الطلبة من أبناء الشهداء كلمسة وفاء للشهداء في هذا اليوم الذي سقط فيه العديد من الشهداء وما زال الشعب يقدم الشهداء حتى التحرير.

وفي كلمته، اكد د. عدوان نيابة عن عميد الكلية د. عبد الناصر ريان أن الاحتفال بيوم الأرض واجب ديني، ويؤكد بوضوح مدى تجذر قضية فلسطين في أعماق الشباب الفلسطيني، مشيرًا إلى التوافق الذي جمع بين يوم الأرض وإقامته في جمعية النجدة بأن أرضنا الفلسطينية بحاجة الى النجدة لتحريرها، شاكرًا الجمعية على استضافتها للفعالية.

وشكر عدوان الطالبات على اهتمامهم بإحياء هذه المناسبة الوطنية التي تثبت تمسكهم بالأرض وتعكس تجاوبهم مع القضايا الوطنية، مؤكدًا أن سلاح العلم هو الأهم لكي نحرر بلادنا قائلاً:" أن الأرض ستعود وأنتم من تحررون هذه الأرض ونتعلم لكي نحرر بلادنا".

بدوره، أوضح الفريق القائم على تنظيم الفعالية ضمن مساق تنظيم المناسبات أن اختيارهم لهذه الفكرة هدفها هو تذكير الطالبات بأرض فلسطين التي نُهبت، وما زالت تُنهب، ففي ٣٠ مارس ١٩٧٦ أصدر الاحتلال قرار بمصادرة ٢١ ألف دونم من الأراضي الفلسطينية الامر الذي جعل الشعب ينتفض في وجه الاحتلال واستشهد أثر هذه المواجهات ٦ اشخاص دفاعاً عن ارضهم و استطاع الشعب اسقاط هذا القرار، وكذلك لتقديم لمسة وفاء لزملائنا الطلبة من أبناء الشهداء.