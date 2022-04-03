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كلية المجتمع تنظم محاضرة في السلامة المهنية لقسم السكرتاريا

03 نيسان / أبريل 2022 01:25

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غزة-الرأي

 نظم طلبة قسم السكرتاريا - كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة، محاضرة توعوية بعنوان إجراءات السلامة والصحة المهنية وقانون العمل لطلاب القسم، كتطبيق عملي ضمن مساق تنظيم المناسبات وذلك  لتعزيز مفهوم الثقافة والصحة المهنية لديهم واطلاعهم على أمراض المهنة.

بدورها ،تحدثت ا. تهاني السلطي مدرب توعية وارشاد وزارة العمل عن مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهداف السلامة أهمها حماية العنصر البشري والحفاظ على مقومات العنصر المادي وتوفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت السلطي المفاهيم الخاصة بإصابة العمل والأمراض المهنية، مشيرة الى أن أهم أمراض المهنة التي يتعرض لها العاملين في مهنة السكرتاريا إجهاد العين، وأمراض العمود الفقري، وخدر الأيدي والأقدام، وتصلب الشرايين والأزمات القلبية والإصابة بآلام الرقبة والركبة.

واستعرضت أهم مخاطر العمل المكتبي عدم ملائمة وضعية الجلوس وسطح المكتب، ووجود ضجيج في مكان العمل وعدم اتباع إرشادات السلامة عند العمل على الحاسوب، منوهة إلى أهم الإرشادات السلامة عند العمل وهي اختيار وضعية جلوس مناسبة عند العمل على الحاسوب بحيث ومراعاة الإضاءة وزمن العمل مع مراعاة تجزئة العمل.

وقدمت السلطي عدة نصائح للطالبات عند العمل في المراكز والمؤسسات الخاصة بالاطلاع على قانون العمل الفلسطيني لمعرفة الحقوق والواجبات التي ينص عليها القانون، لحماية أنفسهن من استغلال الأشخاص والمؤسسات الخاصة.

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كلية المجتمع تنظم محاضرة في السلامة المهنية لقسم السكرتاريا

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