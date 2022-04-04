باريس سان جرمان خمس نجوم بفضل ثلاثيه الشهير

ضرب ثلاثي خط الهجوم في باريس سان جرمان المؤلف من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي بقوة، فسجلوا للمرة الاولى في مباراة واحدة ليقودوا فريقهم الى فوز صريح على ضيفهم لوريان 5-1 في ختام المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم الاحد.

ورفع سان جرمان رصيده الى 68 نقطة متقدمًا بفارق 12 نقطة عن منافسه المباشر مرسيليا وبات تتويجه مسألة وقت ليس إلا.

وفرض مبابي تحديدًا نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله هدفين وصناعته لهدفين آخرين، في حين سجل نيمار هدفين أيضًا مقابل واحد لميسي.



دخل باريس سان جرمان على ملعب “بارك دي برانس”، على وقع خسارة فادحة تعرض لها على يد موناكو على ملعب لويس الثاني في الامارات في الجولة الاخيرة بنتيجة قاسية صفر-3.

وبعد ضغط متواصل من فريق العاصمة، نجح في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة بدأها الارجنتيني لياندرو باريديس قبل أن يتبادل ميسي ومبابي بسرعة الكرة قبل ان يمررها الاخير على طبق من ذهب لنيمار فانفرد بحارس لوريان وسدد على يمينه داخل الشباك (12) رافعا رصيده الى 6 اهداف في الدوري وفي مختلف المسابقات.

وسرعان ما اضاف مبابي الهدف الثاني بتسديدة زاحفة ماكرة (28).

وكاد ميسي يضيف الثالث لكن كرته مرت الى جانب القائم (36).



يذكر ان سان جرمان فاز في 15 من مباريات ال16 على ارضه هذا الموسم مقابل تعادل واحد، ويعتبر الى جانب ليفربول والانكليزي واشبيلية الاسباني، ثالث فريق لم يخسر على ارضه هذا الموسم في البطولات الخمس الكبرى.

ونجح لوريان في تقليص الفارق عندما استغل تيريم موفي تمريرة خاطئة من المغربي اشرف حيكمي باتجاه البرازيلي ماركينيوس فغمزها النيجيري تيريم موفي داخل الشباك (56).



لكن مبابي سرعان ما اعاد الفارق الى سابقه بتسديدة زاحفة من مشارف المنطقة لم يحرك لها حارس لوريان ساكنا (67) ليتساوى في صدارة لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا مع مهاجم موناكو وزميله في المنتخب الفرنسي وسام بن يدر.

وقام مبابي الذي فرض نفسه نجما للمباراة بتمريرة حاسمة باتجاه ميسي الذي سيطر عليها داخل المنطقة قبل ان يطلقها بيسراه ارتطمت بالعارضة وتهادت داخل الشباك (73).

وهي المرة الاولى التي يسجل فيها الثلاثي الشهير في المباراة ذاتها منذ انتقال ميسي الى سان جرمان مطلع الموسم الحالي من برشلونة الاسباني.

ومرة جديدة كان مبابي صاحب تمريرة حاسمة جديدة عندما مرر كرة امامية باتجاه نيمار الذي انفرد الحارس وسجل الهدف الخامس لفريقه والثاني الشخصي له (90). ورفع نيمار صيده الى 7 اهداف هذا الموسم في الدوري المحلي.



واستعاد مرسيليا المركز الثاني من رين بفوزه الصريح على مضيفه سانت إتيان 4-2.

وكانت المباراة مقررة السبت، لكنها تأجلت يومًا واحدًا بسبب رداءة الاحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة في وسط البلاد.

وأشارن تقارير الأحوال الجوية الى إن سماكة الثلج بلغت 25 سنتم خلال الليل، ما دفع رابطة الدوري الفرنسي الى الموافقة على طلب سانت إتيان بإرجاء المباراة الى الأحد من دون أن تحدّد وقتها.

ورفع مرسيليا رصيده الى 56 نقطة وابتعد عن رين بفارق 3 نقاط بعد تعادل الاخير مع نيس 1-1 السبت.

تقدم سانت إتيان صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في الدوري الفرنسي (10 القاب معظمها في السبعينيات والثمانينيات) والمهدد بالهبوط حاليًا، بواسطة مهاجمه الغابوبي الدولي دينيس بوانغا بعد تدخل غير مقنع من الظهير البوسني سيد كولاسيناك وخطأ من الحارس الاسباني باو لوبيس (9).



واحتسب الحكم ركلة جزاء لمرسيليا اثر تدخل على ديميتري باييت ليترجمها الاخير مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم (45+2).

وتقدم مرسيليا بواسطة النيران الصديقة عندما سجل تيموثي كولودجيتشاك هدفًا خطأ في مرماه (60)، ثم سجل هدفه الثالث من ركلة جزاءعن طريق المهاجم السنغال مباكي بامبا ديينغ (68)، قبل ان يضيف المغربي امين حارث الرابع بعد تمريرة متقنة من ماتيو غندوزي (73) ليحسم النتيجة في صالح فريقه قبل ان يرد سانت اتيان بهدف لوكاس غورنا-دواث قبل النهاية بأربع دقائق.

واقتحم نادي ستراسبورغ مربع المقدّمة واحتلّ المركز الرابع بفوزه على لنس بهدف نطيف.

وقبل ثمانية مراحل من نهاية الموسم الحالي، رفع ستراسبورغ رصيده إلى 51 نقطة، على غرار نيس الخامس الذي تعادل مع رين (1-1) السبت، غير أنه يمتلك أفضلية فارق الأهداف.



ويدين ستراسبورغ بهذا الفوز إلى ركلة جزاء سجلها لودوفك أيورك (67).

وفاز موناكو 2-1 على مضيفه متز ليتقدم الى المركز السادس برصيد 47 نقطة على بعد أربع نقاط من آخر المراكز الاوروبية.

واستعاد ليون نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه انجيه 3-2 بفضل ثنائية لمهاجمه موسى ديمبيليه (26 و52) وآخر للبرازيلي تيتي المعار من شاختار دانييتسك الاوكراني حتى عام 2023، وذلك بعد نزوله بدقيقتين بدلا من تانغي ندومبيلي (80)، مقابل هدفين للبرتغالي ماتياس بيريرا لاج ((50) والمغربي سفيان بوفال (59).

المصدر:صحيفة القدس