المغرب يسعى لرفع عدد الرحلات الجوية مع الاحتلال

وكالات-الرأي:

كشف المكتب الوطني المغربي للسياحة في الفترة الأخيرة، أنه يسعى خلال العام الجاري 2022، إلى استقطاب ما يقرب من 200 ألف زائر "إسرائيلي" من خلال رفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش إلى 8 رحلات في الأسبوع، على أن يرتفع العدد مع السنوات القليلة المقبلة، وفق قناة "i24" الإسرائيلية.



وكان وفد من المكتب الوطني للسياحة، الذي شارك في معرض سوق السياحة المتوسطي الدولي بتل أبيب، يومي 29 و30 مارس/ آذار المنصرم، قد عقد لقاءات مع شركة "اركيا" التي تُعتبر ثالث شركة "إسرائيلية" متخصصة في النقل الجوي بعد "إل عال" و"يسرائير"، بهدف مناقشة إمكانية إطلاق خطوط جوية جديدة بين "إسرائيل" والمغرب.



وبحسب القناة، تحدثت تقارير سياحية، أن حوالي 8 ملايين إسرائيلي يسافرون خارج "إسرائيل" نحو الوجهات السياحية الدولية، وبالتالي فإن المغرب يراهن على استقطاب أكبر عدد منهم مع وجود حوالي مليون "إسرائيلي" من أصول مغربية ترغب في إحياء ذكرى أسرهم.





عكا.