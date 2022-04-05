ليفربول يصل البرتغال لخوض مباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وصل فريق ليفربول إلى البرتغال استعدادا لخوض مباراة بنفيكا التي ستقام في التاسعة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات جولة الذهاب لمباراة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2021-2022.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن البعثة الرسمية للفريق التي وصلت البرتغال لخوض المباراة، واتضحت عليه الحالة الفنية والمعنوية المرتفعة استعداداً للمباراة المرتقبة.



وظهر النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم في تدريبات الفريق بروح قتالية عالية، استعدادًا لخوض مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونشرت الصفحة الرسمية للريدز عبر تويتر، ظهر فيها صلاح مبتسمًا في عمليات الإحماء للتدريبات، وكتبت "حان وقت الاستعداد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا".



وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي غدًا في دوري أبطال أوروبا: "الأطراف الحاسمة تتحدث مع بعضها البعض بشأن تجديد التعاقد وهذا كل ما أحتاجه".



وأضاف: "علينا أن نكون في قمة مستوانا في مباراة الغد وليس غدٍ فقط ، بل في كل المباريات، وفريق بنفيكا واحد من أنجح الفرق في البرتغال وهم فريق صعب".



وتابع ضاحكًا: "لويس دياز حاول إخباري بعض الأشياء عن بنفيكا لكني لم أفهم أي كلمة".



واختتم كلوب: "اللعب بنُضج شيء مهم لكن ليس الشيء الوحيد، نحن بحاجة للرغبة أيضًا والعقلية والحماس، لا يمكنك شراء شيء كالنضوج فتحصل عليه بمرور الوقت كلاعب ومدرب وكفريق، وتتحكم في الأمور بشكل هادئ بالمستقبل، هذه هي الخبرة".

