كريستال بالاس يقسو على أرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي

خسر فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، أمام نظيره كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

كريستال بالاس ضد أرسنال

أحرز جون فيليب ماتيتا هدف التقدم لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 16 من زمن المباراة، ثم أضاف جوردان ايو الهدف الثانى في الدقيقة 24 من اللقاء، قبل أن يحرز ويلفريد زاها الهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة.

وجاء تشكيل أرسنال ضد كريستال بالاس، كالتالى: رامسديل - نونو - جابرييل - وايت - سيدريك - تشاكا - بارتي - سميث رو - أوديجارد - ساك - لاكازيت.

وكان فريق أرسنال حقق فوز صعب على أستون فيلا بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيلا بارك".

من ناحية أخرى، حصد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، جائزة مدرب الشهر في الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثانية هذا الموسم.

وقاد أرتيتا الذي حصل أيضًا على الجائزة في سبتمبر الماضي، فريق أرسنال إلى تحقيق ثلاثة انتصارات من أربع مباريات في مارس لتعزيز المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج.