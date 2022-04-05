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معسكر تدريبي لمنتخب كرة القدم الشاطئية

05 نيسان / أبريل 2022 08:47

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كشف عماد هاشم المدير الفني لمنتخب كرة القدم الشاطئية النقاب، عن إقامة معسكر تدريبي داخلي الأسبوع القادم، على ملعب نماء شرق مدينة غزة، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب اسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية منتصف مايو القادم.

وقال هاشم، أن المنتخب كثف من تدريباته خلال شهر رمضان مع توقف بطولة الدوري العام، حيث سيخوض 4 تدريبات أسبوعياً، بينما ستكون مدرة المعسكر على مدار أسبوع كامل، وستتنوع التدريبات منها من سيكون تحت الأضواء الكاشفة، ومنها في أوقات النهار.

ويركز هاشم على الجوانب التكتيكية، بحكم وجود عناصر جديدة في صفوف المنتخب، وابتعاد معظم اللاعبين السابقين عن ممارسة اللعبة لفترة طويلة امتدت لعامين، مع الإبقاء على الجانب البدني كونها تحتاج للياقة بدنية عالية.

ويخوض المنتخب مباريات داخلية، بقيادة الحكم الدولي محمود أبو مصطفى، علماً أن الجهاز الفني يضم إلى جانب هاشم الكابتن سامي سالم مدرباً مساعداً، وطلعت النمس مدرباً لحراس المرمى، وباسل عوكل مديراً إدارياً.

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