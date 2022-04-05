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الاحتلال يُخفض ضريبة المحروقات (البلو)

05 نيسان / أبريل 2022 05:34

انخفاض اسعار الوقود
انخفاض اسعار الوقود

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الوقود في الداخل المحتل ستنخفض بحوالي 50 أغورة لليتر الواحد.
 
وبحسب القناة، أعلن وزير مالية الاحتلال "أفيغدور ليبرمان"، أن تخفيض الأسعار سيتم من ضريبة "البلو" المفروضة على أسعار الوقود، حيث تبلغ قيمة هذه الضريبة حاليًا أكثر من ثلاثة شواكل لليتر الواحد (3.13).
 
وقال "ليبرمان" في مؤتمر صحفي:"إن الهدف هو تخفيض أسعار الوقود بشكل فوري، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية اللازمة، من بينها مصادقة لجنة المالية".
 
وأوضحت القناة أن قرار خفض أسعار الوقود سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة لجنة المالية البرلمانية عليه، وسيتم خفض الضرائب لمدة ثلاثة أشهر، ثم ستتم دراسة إمكانية الاستمرار بذلك من عدمه.

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