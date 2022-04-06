وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى تشغل جهاز تصوير الأشعة المقطعي وكالة الرأي الفلسطينية استقالة رئيسة الائتلاف تنذر بانهيار حكومة بينيت وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوربي والجزائري التخصصي يعززان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أتليتيكو مدريد يجب أن يستحوذ أكثر في مباراة العودة أمام مانشستر سيتي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أسيرين محررين جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 96 وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يضع قدما في المربع الذهبي بفوزه 3-1 على بنفيكا وكالة الرأي الفلسطينية حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحياناً وكالة الرأي الفلسطينية دي بروين يهدي سيتي الفوز بهدف على أتليتيكو في دوري الأبطال
أخبار » الرياضة و الملاعب

أتليتيكو مدريد يجب أن يستحوذ أكثر في مباراة العودة أمام مانشستر سيتي

06 نيسان / أبريل 2022 09:29

أتليتيكو مدريد يجب أن يستحوذ أكثر في مباراة العودة أمام مانشستر سيتي
أتليتيكو مدريد يجب أن يستحوذ أكثر في مباراة العودة أمام مانشستر سيتي

 أبدى دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد، سعادته بالأداء الدفاعي لفريقه رغم الهزيمة 1-صفر أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الليلة الماضية، لكنه قال إن الفريق يجب أن يستحوذ أكثر على الكرة في مباراة العودة إذا أراد التأهل لقبل النهائي.

وكان هدف كيفن دي بروين في الدقيقة 70 الوحيد، في مباراة شهدت القليل من الفرص الواضحة، بينما فشل أتليتيكو في إرسال تسديدة واحدة على المرمى بعدما قضى معظم المباراة في نصف ملعبه.

وقال سيميوني للصحافيين: “في الشوط الأول دافعنا جيدا للغاية. إذا كنت تقدر الهجوم المنسق يجب أيضا أن تقدر أيضا الدفاع القوي. يجب أن نتحسن في مباراة الإياب مع محاولة الاستحواذ على الكرة أكثر. هذا يأتي عبر الهدوء والتواضع مع وجود جهد دفاعي جماعي للاستمرار في المباراة ومن ثم اللعب والهجوم”.

وقال الحارس يان أوبلاك إن المواجهة لم تحسم بعد.

وأضاف: “مع انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 1-صفر لا أعتقد أن الأمر قد حسم. في مدريد سيتعين علينا أن نهاجم وندافع أكثر وحينها فقط يمكننا التأهل إلى قبل النهائي”.

وستقام مباراة العودة في استاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد يوم الأربعاء المقبل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع تنظم محاضرة في السلامة المهنية لقسم السكرتاريا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟