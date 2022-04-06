أتليتيكو مدريد يجب أن يستحوذ أكثر في مباراة العودة أمام مانشستر سيتي

أبدى دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد، سعادته بالأداء الدفاعي لفريقه رغم الهزيمة 1-صفر أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الليلة الماضية، لكنه قال إن الفريق يجب أن يستحوذ أكثر على الكرة في مباراة العودة إذا أراد التأهل لقبل النهائي.

وكان هدف كيفن دي بروين في الدقيقة 70 الوحيد، في مباراة شهدت القليل من الفرص الواضحة، بينما فشل أتليتيكو في إرسال تسديدة واحدة على المرمى بعدما قضى معظم المباراة في نصف ملعبه.

وقال سيميوني للصحافيين: “في الشوط الأول دافعنا جيدا للغاية. إذا كنت تقدر الهجوم المنسق يجب أيضا أن تقدر أيضا الدفاع القوي. يجب أن نتحسن في مباراة الإياب مع محاولة الاستحواذ على الكرة أكثر. هذا يأتي عبر الهدوء والتواضع مع وجود جهد دفاعي جماعي للاستمرار في المباراة ومن ثم اللعب والهجوم”.

وقال الحارس يان أوبلاك إن المواجهة لم تحسم بعد.

وأضاف: “مع انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 1-صفر لا أعتقد أن الأمر قد حسم. في مدريد سيتعين علينا أن نهاجم وندافع أكثر وحينها فقط يمكننا التأهل إلى قبل النهائي”.

وستقام مباراة العودة في استاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد يوم الأربعاء المقبل.