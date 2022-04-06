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غانتس يُهاتف عباس ويشكره على إدانة عملية "تل أبيب"

06 نيسان / أبريل 2022 10:06

غانتس وعباس
غانتس وعباس

القدس المحتلة - الرأي

هاتف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس"، مساء أمس الثلاثاء، رئيس السلطة محمود عباس وثمّن إدانته عملية "تل أبيب" التي قُتل فيها خمسة إسرائيليين قبل أسبوع.

وقالت القناة "السابعة" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن غانتس قال لعباس إن شهر رمضان يجب أن "يتّسم بالهدوء وليس تصعيد العمليات ضد الإسرائيليين".

وتحدث "غانتس" خلال اتصاله بعباس عن العمليات التي أودت بحياة 11 إسرائيليًا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن قواته ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"منع الهجمات والدفاع عن الإسرائيليين".

وأعرب غانتس عن تقديره للرئيس عباس لإدانته العملية التي وقعت في "بني براك" بـ"تل أبيب"، والتي نفذها الشهيد ضياء حمارشة، مشيرًا إلى أن الكيان الإسرائيلي مستعدٌ لتوسيع الإجراءات المدنية خلال شهر رمضان وبعده، بما يتناسب مع الوضع الأمني.

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