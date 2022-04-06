وزير أمن الاحتلال يحرض لاعتقال وإعدام الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت قناة 14 العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال الإسرائيلي "عومير بارليف"، دعا إلى اعتقال من وصفهم بـ "الإرهابيين" وقتلهم، في إشارة للفلسطينيين.

وبحسب القناة، فإن أقوال "بارليف" التي لم يتم توثيقها أو نشرها من قبل وسائل إعلام عبرية أخرى، جاءت خلال زيارته لعائلة الجندي "بارئيل شمولي" الذي قتل منذ أشهر على حدود غزة.

واعتبرت القناة المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، أن هذا يمثل تغييرًا في الاتجاه الذي يسلكه "بارليف" الذي يعرف عنه أنه "يساريًا".

وكان "بارليف" قد ظهر في الأيام الأخيرة في أكثر من موقف بالإدلاء بتصريحات وصفت بأنها "محرجة".

وخلال تشييع قتلى عملية بئر السبع، دعا "بارليف" إلى اعتقال المنفذ بالرغم من أنه استشهد في تلك العملية، وبعد عملية الخضيرة، غرد عبر حسابه في تويتر بعبارات لم تفهم قبل أن يحذفها.