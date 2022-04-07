محكمة الاحتلال تقرر هدم منزل الأسير عمر جرادات غرب جنين

جنين - الرأي

أصدرت محكمة الاحتلال، الليلة، قرارا بهدم منزل الأسير عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت عائلة جرادات، بأنها أبلغت بقرار هدم منزل الأسير عمر، بعد أن ردت محكمة الاحتلال التماسًا قدم من مؤسسات حقوقية ضد هدم المنزل.

ويعتقل الاحتلال عمر مع شقيقيه غيث ومنتصر ووالدتهم عطاف جرادات منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، بدعوى مسؤولية الشقيقين عمر وغيث عن مقتل مستوطن على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وكانت قوات الاحتلال هدمت منزل الأسيرين محمد ومحمود جرادات، وجدران منزل عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات.