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بلقاء نظيره العُمانيّ

منتخبنا الوطنيّ للخماسيّ يختتم مشاركته في التصفيات الاسيوية

07 نيسان / أبريل 2022 09:33

منتخبنا الوطنيّ للخماسيّ يختتم مشاركته في التصفيات الاسيوية
منتخبنا الوطنيّ للخماسيّ يختتم مشاركته في التصفيات الاسيوية

-يختتم منتخبنا الوطنيّ للخماسيّ اليوم الخميس مشاركته في التصفيات الآسيوية لمنتخبات غرب آسيا التي تستضيفها الإمارات والمؤهلة لكأس آسيا، التي تستضيفها مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربيّة بمواجهة شقيقه العمانيّ على صالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة ضمن المجموعة الأولى الساعة الثامنة والنصف مساءً.


وكان الوطنيّ خسر مباراة الافتتاح أمام نظيره السعوديّ، بنتيجة 4-5، حيث قدم مباراة قوية خاصّة في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة كاملة لمنتخبنا ونجح في تعديل النتيجة قبل أن يخطف المنتخب السعودي الفوز في اللحظات الأخيرة. وسجل الأهداف الأربعة عدنان سلوم- ثنائية، وأحمد محمد، ورشيد شواهنة. وأكد الجهاز الفني بقيادة المدرب الأردني شامل الدغستاني أنّ المنتخب خاض تدريبات قوية من النواحي الفنيّة والبدنيّة للفوز في المباراة، وضمان التأهل إلى كأس آسيا، خاصّة أنّ العُماني خسر الافتتاح أمام اللبنانيّ، بنتيجة 2-1.

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