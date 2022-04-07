ريال يفوز خارجياً بفضل ثلاثية بنزيمة

قطع ريال مدريد الإسباني أكثر من نصف الطريق نحو الثأر من تشلسي الإنكليزي وتجريده من اللقب، وذلك بالفوز عليه 3-1 على ملعبه “ستامفورد بريدج” بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفرض بنزيمة نفسه نجم اللقاء بدون منازع بتسجيله الأهداف الثلاثة للنادي الملكي (21 و24 و46)، فيما كان هدف تشلسي الوحيد من نصيب الألماني كاي هافيرتس (40) الذي كان بطل التتويج باللقب الموسم الماضي بتسجيله هدف النهائي في مرمى مانشستر سيتي.



وترتدي المواجهة طابعاً ثأرياً بين الفريقين، إذ خرج ريال مدريد على يد فريق المدرب الألماني توماس توخل من نصف نهائي الموسم الماضي بخسارته إياباً في لندن صفر-2 بعد التعادل ذهاباً 1-1.



وبفوزه الأربعاء في لندن، سيخوض متصدر الدوري الإسباني لقاء الإياب الثلاثاء المقبل بأريحية بفضل هدافه المتألق بنزيمة الذي رفع رصيده الى 37 هدفاً في 36 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، بينها 11 في 8 مباريات في المسابقة القارية الأم.



وبات بنزيمة الذي سجل ثلاثيته الثانية توالياً بعدما كان بطل إقصاء مواطنه باريس سان جرمان من ثمن النهائي (3-1 إياباً بعد الخسارة صفر-1 ذهاباً)، أول فرنسي يصل الى 10 أهداف أو أكثر منذ انطلاق دوري الأبطال بداية التسعينات والأول في المسابقة بصيغتها السابقة (كأس الأندية الأوروبية البطلة) والحالية منذ جوست فونتان موسم 1958-1959 بحسب “أوبتا” للاحصاءات، وأول لاعب يسجل ثلاثية أوروبية في مرمى تشلسي.



وأجرى توخل أربعة تبديلات على التشكيلة التي سقطت في الدوري المحلي 1-4 أمام برنتفورد في عطلة نهاية الأسبوع على “ستامفورد بريدج”، حيث تخلى عن مواطنه تيمو فيرنر، المغربي حكيم زياش، الإسباني ماركوس ألونسو وروبن لوفتوس-شيك.



وأشرك الدنماركي كريستيان كريستينسن في خط خلفي من ثلاثة مدافعين، وريس جيمس في مركز الجناح الأيمن والإيطالي جورجينيو في الوسط بجانب الأميركي كريستيان بوليسيك، فيما استمر جلوس المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء في موسمه الأوّل المخيب بعد العودة الى الفريق اللندني من إنتر الإيطالي.



وبعدما جاءت مسحته سلبية من فيروس كورونا، تواجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال ليواجه الفريق الذي أشرف عليه من 2009 حتى 2011 وقاده للقبي الدوري والكأس المحليين عام 2010 في مباراة حملت نكهة خاصة أيضاً لحارس النادي الملكي البلجيكي تيبو كورتوا الذي سبق له أن دافع عن عرين الـ”بلوز”، فيما منعت الإصابة صانع الألعاب البلجيكي إدين هازار من مواجهة فريقه السابق أيضاً.



وكانت البداية لصالح تشلسي استحواذاً، لكن ريال كان الأقرب لافتتاح التسجيل من هجمة مرتدة سريعة لو لم تتدخل العارضة لصد تسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيور (10)، ثم رد تشلسي من ركلة حرة نفذها ريس جيمس وتصدى لها كورتوا ببراعة (15).

ولم ينتظر ريال طويلاً للوصول الى شباك الحارس السنغالي إدوار مندي برأسية رائعة لبنزيمة بعدما تبادله الكرة مع فينيسيوس جونيور الذي عكسها للفرنسي من الجهة اليسرى (21).



ولم يمنح الفرنسي المضيف اللندني فرصة استيعاب صدمة الهدف حتى هز شباكه بالثاني بكرة رأسية أخرى رائعة وهذه المرة بعد تمريرة طولية من الكرواتي لوكا مودريتش (24). وعادت الحياة لتشلسي بفضل هافيرتس الذي وصلته الكرة من عرضية لجورجينيو، فحولها الألماني برأسه في شباك كورتوا الذي لمسها من دون أن يتمكن من إبعادها (40).

وفي بداية الشوط الثاني، منح توخل الصربي ماتيو كوفاتشيتش فرصة مواجهة فريقه السابق بعدما زج به بصحبة زياش على حساب الفرنسي نغولو كانتي وكريستينسن، لكن قبل أن يلمس أي منهما الكرة ضرب بنزيمة مجدداً وأكمل ثلاثيته بفضل هدية وخطأ فادح لمندي الذي حاول تمرير الكرة الى الألماني أنتونيو روديغر وهو خارج منطقته الجزاء، فخطفها الفرنسي وأودعها الشباك الخالية (46). وألحق فياريال الاسباني بضيفه بايرن ميونيخ الالماني خسارته القارية الاولى هذا الموسم بفوزه عليه 1-صفر الاربعاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



ويدين فياريال بالفوز إلى مهاجمه الهولندي أرنو دانجوما غرونيفيلد الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثامنة، مانحاً فريقه أفضلية قبل الإياب في 12 الحالي. وأسقط فريق “الغواصات الصفراء” منافسه بايرن، المتوج 6 مرات بين عامي 1974 و2020، للمرة الاولى في 9 مباريات حيث لم يذق الأخير طعم الخسارة في المسابقة القارية هذا الموسم، اذ أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة مع 6 انتصارات توالياً، قبل أن يتعادل مع سالزبورغ النمسوي 1-1 في ذهاب ثمن النهائي ليعود ويسحقه 7-1 إياباً. كما دخل بايرن المباراة متسلحاً بعدم خسارته في مختلف المسابقات منذ 12 شباط/فبراير وسقوطه أمام بوخوم 2-4 في المرحلة الثانية والعشرين من “بوندسليغا”، ليسجل في مبارياته الأربع الاخيرة 16 هدفاً، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الفريق الاسباني.



ونفض فياريال غبار خسارتين توالياً في الدوري من دون أن يهز شباك منافسيه، أمام قادش صفر-1 وليفانتي بهدفين نظيفين، برغم عودة هدافه الدولي جيرار مورينو. كما حقق فياريال الفوز في أوّل ربع نهائي يخوضه في دوري الابطال منذ نيسان/أبريل 2009، حين خسر أمام أرسنال الانكليزي 1-4 باجمالي المباراتين. وكان فياريال حقق لقبه القاري الأوّل في تاريخه عام 2021 في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي بعد مباراة ماراتونية انتهت بركلات الترجيح 11-10 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليضيف أوناي إيمري مدرب “الغواصات الصفراء” لقباً رابعاً إلى سجله في هذه المسابقة بعد ثلاثة مع مواطنه إشبيلية.