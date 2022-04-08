مدرب آينتراخت: الفوز كان ممكنا على برشلونة لكننا لسنا حزينين



أبدى أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني رضاه التام عن أداء فريقه أمام برشلونة بالرغم من التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2021-2022



وأكد أوليفر جلاسنر في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "كنا منضبطين للغاية، خاصة بعد البطاقة الحمراء، لذلك سأكون سعيدًا جدًا بأدائنا".



وأضاف أوليفر جلاسنر: "علينا أن نقبل الهدف الذي سجلوه، لقد كانت حركة راقية والفرصة الوحيدة الواضحة لديهم، هذا يجعلني فخورًا جدًا، علينا الآن رفع مستوى الرهان أكثر في برشلونة، ولا يزال لدينا فرصة للتقدم".



وشدد مدرب آينتراخت فرانكفورت: "من أجل فرص التسجيل الواضحة كان يجب أن نفوز، علينا أن نهنئ الفريق، برشلونة يملك لاعبين رائعين، لكن لدينا مميزاتنا التي تسمح لنا بالحصول على فرص ضد أي فريق".



وشدد جلاسنر: "حققنا ما تحدثنا عنه، وقدمنا ​​أداءً جيدًا للغاية للفريق خلال 90 دقيقة، الفوز كان ممكنًا لكننا لسنا حزينين، لقد قدمنا ​​أداءً غير عادي، نسافر إلى برشلونة مع كل الاحتمالات، خارج ملعبنا نلعب بشكل أفضل مما نلعب على أرضنا".



وقال مدرب فرانكفورت فى تصريحاته: "لقد درسنا برشلونة جيدًا واليوم أظهرنا ذلك، الآن علينا الذهاب إلى كامب نو لمحاولة الفوز بالمباراة".



وافتتح نادي آينتراخت فرانكفورت أهداف المباراة في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب أنسجار كناوف، بينما تعادل فيران توريس لنادي برشلونة في الدقيقة 66.



وأكمل أينتراخت فرانكفورت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توتا، على إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وشهد محاولات من أصحاب الأرض بينما كانت فعالية نادي برشلونة ليست على نفس المنوال.



وشهد الشوط الأول تبديل اضطراري لنادي برشلونة بعد اصابة المدافع الشهير جيرارد بيكيه ونزول لينجليت في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.



فيما ألغت تقنية الفار ضربة جزاء لنادي آينتراخت في الدقيقة 39 من عمر المباراة في الوقت الذي شهد احتجاج كبير من لاعبي فريق برشلونة على القرار.



وتغلب فريق برشلونة على جالاتا سراي في دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث تعادل سلبيًا في جولة الذهاب على ملعب "كامب نو"، ثم حقق الفوز في الإياب بنتيجة 2-1.



فيما صعد آينتراخت فرانكفورت إلى نفس الدور بالدوري الأوروبي، بعد الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 16.

