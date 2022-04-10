النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2232) الأحد 10/4/2022
أخبار فلسطينية
هنية يهاتف عائلة الشهيد أحمد السعدي
دعوات للاعتكاف بالمسجد الأقصى طوال رمضان ردا على انتهاكات الاحتلال
النخالة يهاتف والد الشهيد أحمد السعدي
مسئول فلسطيني لبوجدانوف: لا ينبغي أن تربح واشنطن في حرب هيمنتها على العالم
حماس: التصدي للاحتلال الإسرائيلي في جنين يرسم معالم المرحلة القادمة
الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي لن يُغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع
القيادي "ناصيف": أبطال جنين فضحوا زيف قوة الاحتلال العسكرية
أخبار إسرائيلية
حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي مازال يحدوه الأمل في عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة
وسائل إعلام إسرائيلية: «شاكيد» أجرت محادثات بشأن الانضمام لـ «الليكود» ولكنها قررت إنقاذ الحكومة الحالية
غانتس: ما حدث في قبر يوسف “أمر خطير” وداغان يدعو لإعادة السيطرة على المكان
يديعوت: إسرائيل تعمل لعزل أحداث شمال الضفة عن باقي المناطق
ضغوط على المشتركة.. اجتماع لقادة أحزاب الحكومة الإسرائيلية لإعادة الاستقرار إليها
هآرتس: خلافات إسرائيلية بشأن تسهيل شروط الحصول على تصاريح العمل
غضب إسرائيلي من الإعلام الأجنبي بسبب عملية “ديزنغوف”
إذاعة الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة، ويجري فحص ما إذا كان إنذار كاذب أو طلقات رشاش.
اخبار دولية
داغستاني: فلسطين تملك لاعبين على مستوى عالمي
مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمنع تمويل "أمنستي"
أخبار عربية
سوريا تعلن التصدي لـ«عدوان إسرائيلي» استهدف المنطقة الوسطى
إعلامية بحرينية تتغنى بجيش الاحتلال خلال زيارة إلى تل أبيب (فيديو)
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين- (صور وفيديوهات)
الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إضافية إلى “خط التماس” في الضفة
الشرق الأوسط
إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة
اشتبكات دموية في مخيم جنين في أعقاب حادثة تل أبيب
الاهرام المصرية
إسرائيل تقرر منع دخول وخروج مواطني «48» من وإلى جنين في ضوء الهجمات الأخيرة
الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي لن يُغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع
الشروق المصرية
خليها مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في جنين
استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال إسرائيلي في مخيم جنين
قوات إسرائيلية خاصة تعتقل أسيرا محررا من جنين
فلسطين عن استشهاد شاب بمخيم جنين: الاحتلال مسؤول عن نتائج التصعيد
بـ3 سرايا.. جيش الاحتلال يعزز قواته المنتشرة عند الحدود مع الضفة الغربية المحتلة
الجهاد الإسلامي: شهيد مخيم جنين قيادي بسرايا القدس
الغد الأردنية
الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى بعد صلاة التراويح
أجواء تصعيد مع الاحتلال في الضفة الغربية
الشرق القطرية
دعوات للاعتكاف بالمسجد الأقصى طوال رمضان ردا على انتهاكات الاحتلال
ارتفاع حصيلة إصابات اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين إلى 13 فلسطينيا
حركة ثقافية فلسطينية نشطة ومزيد من الجوائز الأدبية في الربع الأول من 2022
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اتحاد المعلمين يُعليق الدوام جزئياً في مدارس الضفة
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الأحد 10 أبريل
توقعات بتصاعد العمليات الفدائية في الداخل المحتل
الاحتلال يعاقب جنين بهذه الإجراءات!
القدس المحلية
مصرع مواطن بحادث دعس في القدس
الأيام المقبلة أكثر تصعيدًا.. موقع عبري: السلطة تحاول التهدئة وحماس تشعل الأوضاع بعيدًا عن غزة
اعتقال شابين على حاجز الزعيم
مجلس بلدي نابلس ينتخب الحجاوي رئيساً للبلدية
تأجيل جلسة مجلس بلدي بيت لحم الأولى بعد فشل انتخاب رئيس
الحياة الجديدة
نزار الدباس مسحراتي منذ ٣٠ عاما
الصحة" تنفي استشهاد المصابة برصاص الاحتلال في جنين
الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم في الضفة وغزة
إصابة طفل و3 شبان بالرصاص الحي بمواجهات في بيت أمر
الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق خان يونس
500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ99
جريدة الأيام
شهيد و15 مصاباً في مواجهات عنيفة أعقبت اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين
قناة عبرية: منفذ عملية ديزنغوف خطط لهجوم آخر ليلة "عيد الفصح"
الاحتلال يفرض عقوبات جديدة بحق أهالي جنين
بينيت يلجأ إلى ورقة تعزيز الاستيطان في الضفة لمنع انهيار حكومته
بلدية الاحتلال تطلق اليوم "مهرجان تذوق الطعام العالمي" التهويدي في باب...
وكالة صفا
مستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل
تظاهرة وسط رام الله دعمًا لمخيم جنين
جيش الاحتلال يقر سلسلة إجراءات عقابية على شكان شمال الضفة
مصرع مواطنة بشجار عائلي شمال قطاع غزة
أبو سنينة ينفي استلام وثيقة شرف من "البناء والتحرير" ويرفض "التعالي والإملاء"
وكالة الرأي الفلسطينية
11 إصابة باعتداءات لقوات الاحتلال في الضفة
100 يوم على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا بالضفة
المرور: 8 إصابات مختلفة في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة
الغصين يستقبل وفداً من الأمانة العامة للمجلس التشريعي
اللجنة العلمية للمبيدات تعقد اجتماعها الأول برئاسة اليازوري
فلسطين اليوم
هذا ما كان ينوي أن يفعله الشهيد رعد حازم بعد تنفيذ عملية "تل أبيب"!
القيادي نصر: مخيم جنين عصي على الكسر والاحتلال إلى زوال
لليوم الـ"100" ..الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
المعتقل عواودة يدخل إضرابه عن الطعام يومه الـ"38" على التوالي
الضفة المحتلة تتضامن مع جنين بطرق مختلفة
تعليق الدوام في المدارس جزئياً في الضفة المحتلة
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين- نابلس
سما نيوز
جنين: تجدد الاشتباكات والاحتلال يزعم اعتقال خلية خططت لعملية بإسرائيل
تقرير عبري يرصد تطورات الأوضاع الأمنية في ظل موجة العمليات الأخيرة
تفاصيل جديدة عن عملية تل أبيب: الشهيد رعد حازم خطط لشن هجوم آخر
غانتس يتخذ سلسلة اجراءات عقابية بحق سكان جنين
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة مصياف (صور وفيديو)
يديعوت : إسرائيل تعمل لعزل أحداث شمال الضفة عن باقي المناطق
مستوطنون يعتدون على مواطنين في تل الرميدة بالخليل
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين- نابلس
إطلاق النار في رهط: المجلس البلدي يلتئم واعتقال 4 مشتبهين
حماس: جرائم الاحتلال ومجازره بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم
عرب 48
24 معتقلا بالضفة والقدس والاحتلال يطارد العمال عند الجدار
مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين
وفا
الاحتلال يعتقل شابا وفتى من الخليل
المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام ل ...
100 يوم على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم ...
الاحتلال يعتقل طفلين من دورا القرع شمال رام ا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 10 نيسان (أبريل)
- 2003م طائرات الاحتلال تغتال قائد سرايا القدس ومهندسها الشهيد محمود الزطمة بحي الشيخ الرضوان بمدينة غزة وتعتبره قوات الاحتلال مسئولا عن عملية بيت ليد وعملية كفار داروم ونتساريم وعمليات أخرى..
- 2002م استشهاد محمود طوالبة القائد العام لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قائد معركة الدفاع عن مخيم جنين.
- 2002م سكان نابلس يبحثون عن الجثث في كل مكان ويدفنون 70 شهيدا في مقابر جماعية بعد الاجتياح.
- 2002م عملية استشهادية على الحافلة رقم 960 قرب حيفا توقع 8 قتلى إسرائيليين عسكريين ورجال شرطة و44 جريحاً وكتائب القسام تتبنى العملية وتؤكد منفذها هو "أيمن أبو الهيجا" من مخيم جنين.
- 2002م عملية بطويلة ونوعية في مدينة جنين إذ قتل 13 جندياً إسرائيلياً في مخيم جنين في كمين نصبه المقاومون الأبطال وبعد أن يأس العدو من صمود هذا المخيم البطل قام بقصفه بطائرات أف 16 وطائرات الأباتشي وتم تجريفه للقضاء على المقاومة البطلة. وفي مدينة نابلس تمكن المقاومون من قتل ضابط احتياط في جيش العدو الإسرائيلي.
- 1994م الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في قطاع غزة قبل شهر من إعادة انتشاره فيه.
- 1991م إسرائيل تعلن عن وصول جميع اليهود الألبان إليها بعد أن هجرتهم من بلادهم الأصلية.
- 1982م اغتيال عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح "عصام السرطاوي" في مدينة لشبونه عاصمة البرتغال على أيدي جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح.
- 1979م مجلس الشعب المصري يقر معاهدة السلام مع إسرائيل بأغلبية 328 صوتا.
- 1973م جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة الثورة الفلسطينية هم: كمال ناصر (1924 - 1973), كمال عدوان (1935 - 1973), وأبو يوسف النجار (1930 - 1973) في بيروت من خلال وحدة كوماندوز قادها إيهود بارك الذي تنكر في زيّ امرأة.
- 1957م وفاة الصحفية المصرية فاطمة اليوسف, التي اشتهرت باسم "روز اليوسف".
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