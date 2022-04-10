غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2232) الأحد 10/4/2022

أخبار فلسطينية﻿

دعوات للاعتكاف بالمسجد الأقصى طوال رمضان ردا على انتهاكات الاحتلال

مسئول فلسطيني لبوجدانوف: لا ينبغي أن تربح واشنطن في حرب هيمنتها على العالم

حماس: التصدي للاحتلال الإسرائيلي في جنين يرسم معالم المرحلة القادمة

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي لن يُغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع

أخبار إسرائيلية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي مازال يحدوه الأمل في عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

وسائل إعلام إسرائيلية: «شاكيد» أجرت محادثات بشأن الانضمام لـ «الليكود» ولكنها قررت إنقاذ الحكومة الحالية

غانتس: ما حدث في قبر يوسف “أمر خطير” وداغان يدعو لإعادة السيطرة على المكان

يديعوت: إسرائيل تعمل لعزل أحداث شمال الضفة عن باقي المناطق

ضغوط على المشتركة.. اجتماع لقادة أحزاب الحكومة الإسرائيلية لإعادة الاستقرار إليها

هآرتس: خلافات إسرائيلية بشأن تسهيل شروط الحصول على تصاريح العمل

غضب إسرائيلي من الإعلام الأجنبي بسبب عملية “ديزنغوف ”

إذاعة الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة، ويجري فحص ما إذا كان إنذار كاذب أو طلقات رشاش.

اخبار دولية

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الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين- (صور وفيديوهات)

الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إضافية إلى “خط التماس” في الضفة

الشرق الأوسط

إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة

اشتبكات دموية في مخيم جنين في أعقاب حادثة تل أبيب

الاهرام المصرية

إسرائيل تقرر منع دخول وخروج مواطني «48» من وإلى جنين في ضوء الهجمات الأخيرة

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي لن يُغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع

الشروق المصرية

خليها مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في جنين

استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال إسرائيلي في مخيم جنين

قوات إسرائيلية خاصة تعتقل أسيرا محررا من جنين

فلسطين عن استشهاد شاب بمخيم جنين: الاحتلال مسؤول عن نتائج التصعيد

بـ3 سرايا.. جيش الاحتلال يعزز قواته المنتشرة عند الحدود مع الضفة الغربية المحتلة

الجهاد الإسلامي: شهيد مخيم جنين قيادي بسرايا القدس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

دعوات للاعتكاف بالمسجد الأقصى طوال رمضان ردا على انتهاكات الاحتلال

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

مصرع مواطن بحادث دعس في القدس

الأيام المقبلة أكثر تصعيدًا.. موقع عبري: السلطة تحاول التهدئة وحماس تشعل الأوضاع بعيدًا عن غزة

اعتقال شابين على حاجز الزعيم

مجلس بلدي نابلس ينتخب الحجاوي رئيساً للبلدية

تأجيل جلسة مجلس بلدي بيت لحم الأولى بعد فشل انتخاب رئيس

الحياة الجديدة

الصحة" تنفي استشهاد المصابة برصاص الاحتلال في جنين

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم في الضفة وغزة

إصابة طفل و3 شبان بالرصاص الحي بمواجهات في بيت أمر

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق خان يونس

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ99

جريدة الأيام

شهيد و15 مصاباً في مواجهات عنيفة أعقبت اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين

قناة عبرية: منفذ عملية ديزنغوف خطط لهجوم آخر ليلة "عيد الفصح"

الاحتلال يفرض عقوبات جديدة بحق أهالي جنين

بينيت يلجأ إلى ورقة تعزيز الاستيطان في الضفة لمنع انهيار حكومته

بلدية الاحتلال تطلق اليوم "مهرجان تذوق الطعام العالمي" التهويدي في باب...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

اللجنة العلمية للمبيدات تعقد اجتماعها الأول برئاسة اليازوري

فلسطين اليوم

سما نيوز

جنين: تجدد الاشتباكات والاحتلال يزعم اعتقال خلية خططت لعملية بإسرائيل

تقرير عبري يرصد تطورات الأوضاع الأمنية في ظل موجة العمليات الأخيرة

تفاصيل جديدة عن عملية تل أبيب: الشهيد رعد حازم خطط لشن هجوم آخر

غانتس يتخذ سلسلة اجراءات عقابية بحق سكان جنين

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة مصياف (صور وفيديو)

يديعوت : إسرائيل تعمل لعزل أحداث شمال الضفة عن باقي المناطق

عرب 48

مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين

وفا

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