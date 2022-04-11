بطولة قدامى اللاعبين..فوز شباب رفح وخدمات رفح واليرموك والشجاعية

تأهل فريقا شباب رفح وخدمات رفح للدور الثاني من بطولة انتصار العاشر من رمضان لقدامى اللاعبين التي تنظمها الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين برعاية رابطة النادي الأهلي المصري يجمعنا في فلسطين، على ملعب العنان، بحضور زياد أبو سمره، وتوفيق أبو حرب عضوي جمعية القدامى، وأسامة عمر رئيس الرابطة.



وفي المباريات، فاز شباب رفح على الصلاح، 2-1، تقدم الصلاح عبر رشدي عيد، ورد رفح بهدفي النجم محمد قشطة، ليتأهل للدور الثاني من البطولة في المجموعة الثانية. وجاء تأهل خدمات رفح بفوزه على أهلي النصيرات 3-صفر في المجموعة الأولى. حكم اللقاءين: طارق العطار، وأمجد العطار.



وفي بطولة ثانية للقدامى، تأهل فريقا اليرموك واتحاد الشجاعية بفوزهما على الأهلي وبيت لاهيا, في بطولة قدامى الرياضيين على ملعب نادي اليرموك, برعاية مركز شباب الزمالك. جاء فوز اليرموك على الأهلي 2-1، سجلهما محمد عفانة, وقلص الفارق للأهلي أشرف الغرباوي. وفاز الشجاعية على بيت لاهيا 4-1، سجلها رائد سعد- ثنائية، وهيثم حجاج, وحسين إسليم, حسين سلمان.

حكم اللقاءين: أمين عويص للساحة, ومحمد السدودي، ومحمود مسعود, وأدهم عبد العال رابعاً.

المصدر: صحيفة القدس