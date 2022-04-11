النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2233) 11 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية: ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض دولة فلسطين
- الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
- الضفة.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
- مقتل فلسطينية بعد طعنها شرطياً إسرائيلياً في الخليل
- »المحافظ الرجوب لـ"الأيام": الاحتلال ينتقم من محافظة جنين وسكانها
- صور الدعليس يزور منازل رؤساء العمل الحكومي السابقين
- حماس: جرائم الاحتلال تستوجب عقاباً واستدامة للمقاومة
- النخالة: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بجنين مهما كلفت الأثمان
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أخبار إسرائيلي
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 40 كم إضافية لجدار الفصل
- »قتيل يهودي بـ 50 رصاصة حاول خطف سلاح مجندة قرب عسقلان
- الكابينيت يرصد 360 مليون شيكل لسد منافذ جدار الفصل
- قتيل يهودي حاول خطف سلاح جندية قرب عسقلان
- الحكومة بصدد إلغاء مخصصات عائلات منفذي العمليات
- العليا الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية "صادقت على عمليات" بدفعها مخصصات للأسرى
اخبار دولية
- الحرب الأوكرانية: العثور على 1222 جثة بمنطقة كييف والقصف مستمر في أنحاء...
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة
- إصابة مستوطنين اثنين بإطلاق نار قرب نابلس
- الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
- الضفة.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
- مسؤول فلسطيني: المواجهة مع الاحتلال لن تنتهي دون نيل حقوقنا
- مستوطنون يغلقون شوارع بالضفة في وجه المركبات الفلسطينية- (فيديو)
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- صدور كتاب “معركة جنين الكبرى” لجمال حويل
- الخارجية الفلسطينية: ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض دولة فلسطين
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- إسرائيل تهاجم مجدداً في جنين... وتحاول عزلها عن باقي المناطق
- بنيت يبرر التصعيد: انتقلنا من الدفاع للهجوم
- مقتل فلسطينية بعد طعنها شرطياً إسرائيلياً في الخليل
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- الضفة تؤازر جنين: «عش الدبابير» ليس يتيماً
- جيش الاحتلال يقتل فلسطينيتين... ويمهد لاقتحام جنين
- جِنين: استشهاد شاب وإصابة 13 آخرين برصاص الاحتلال
- ذهول وذعر في الكيان: إسرائيل بلا ردع
الاهرام المصرية
- استشهاد شاب فلسطيني.. مقبرة جماعية في كييف.. فوضى في مطارات لندن.. والانتخابات الرئاسية بفرنسا
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
الغد الأردنية
- استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في بيت لحم…
- مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
- شهيد و5 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم…
- الاحتلال ينكّل بالمقدسيين.. إصابات واعتقالات في باب
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الشرق القطرية
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
- دعوات للاعتكاف بالمسجد الأقصى طوال رمضان ردا على انتهاكات الاحتلال
- استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في بيت لحم
الشروق المصرية
- مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
- جنين: الفلسطينيون يواصلون المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال
- أبو ردينة يحذر من خطورة تعليمات بينيت للقتل والتنكيل بالفلسطينيين
- الخارجية الفلسطينية: ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض دولة فلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حرب" في شبكة الإنترنت وتحريض إسرائيلي على مسلسلَيْن فلسطينيَّيْن
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- الثالث يوم الأحد.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم
- مسيرات ومواجهات بالضفة تضامنًا مع جنين ومخيمها ودعمًا للمقاومة
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جريدة القدس
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صحيفة الأيام
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11 نيسان (أبريل)
- 2002م اقتحام مغتصبة إيلي سيناي، الشهيد محمد محمود السكافي من سرايا القدس سكان غزة يقتحم مغتصبة (إيلي سينا شمال قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الصهاينة حسب بيان سرايا القدس.
- 2002م عملية استشهادية على مفترق طرق ياغور، وأدت العملية إلى مقتل 9 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد اعترفت كتائب القسام بتلك العملية ومنفذها الشهيد "أيمن أبو الهيجا" من جنين.
- 1987م إقرار ما سمّي "وثيقة لندن" بعد اجتماع عقد بين العاهل الأردني الملك حسين (1935 - 1999) ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز (ولد عام 1923) في لندن.
- 1982م الجندي في الجيش الإسرائيلي هاري غولدمان يقتحم الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة ويطلق النار عشوائياً على المصلين مما أدى إلى مقتل فلسطينيين وجرح ستين آخرين. اندلعت مواجهات عنيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب الحادث، وأعربت معظم دول العالم عن إدانتها للحادث لانتهاكه حرمة المقدسات.
- 1981م المجلس الوطني الفلسطيني-الدورة الخامسة عشر بدمشق، وانعقدت هذه الدورة في الفترة من 11-19/4/1981ممتأخرة عن موعدها، بسبب الاوضاع الخاصة والخطيرة الناجمة عن توقيع معاهدة كامب ديفيد، والصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل واختلاف فصائل المقاومة حول نسبة التمثيل في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، وبحضور الرئيس حافظ الأسد ووفود الدول العربية والصديقة والأحزاب وحركات التحرر الوطني العربية والعالمية. واتخذت عدة قرارات منها: اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الجبهة الوحيدة المسؤولة عن دعم صمود جماهيرنا في الوطن المحتل، وتعزيز وتطوير دائرة الوطن المحتل، وتوحيد جيش التحرير وإعلان التعبئة العامة، وتطوير وتصعيد العمل العسكري داخل الأراضي المحتلة ومن الخارج عبر الجهات العربية.
- 1974م عملية الخالصة مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تخترق الاحتياطات الأمنية الإسرائيلية وتقتحم مستعمرة كريات شمونة "الخالصة" وتسيطر عليها بعد معركة مع قوة "إسرائيلية" على مدرسة ونباية مكونة من 5 طوابق ويقوم الفدائيون بتفجير المدرسة والمبنى وتسفر العملية عن استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 18 إسرائيلياً وجرح آخرين.
- 1973م اقتحام 3 فدائيين فلسطينيين لمستعمرة "كريات شمونة الإسرائيلية" تفجير أنفسهم داخلها لتدميرها بعدما رفض العدو مطالبهم.
- 1961م إسرائيل تبدأ محاكمة الزعيم النازي أدولف ايخمان (1906 - 1962) بعد اختطافه. صدر عليه الحكم الوحيد بالإعدام في إسرائيل وأُعدم شنقاً قبل حرق جثته ونثر رمادها في البحر.
- 1948م المجلس الإسرائيلي العام يقرر إنشاء دولة يهودية مستقلة بتاريخ 16 أيار/ مايو1948م.
- 1943م استخدم هربرت صموئيل المندوب السامي اليهودي الصهيوني البريطاني جميع سلطاته لتنفيذ المخططات الصهيونية، وخاصة في مجال تغيير القوانين العثمانية والاستعاضة عنها بقوانين جديدة، تضفي الشرعية على عمليات انتقال الأراضي إلى اليهود، فأصدر قانون انتقال الأرض في أيلول 1920، وقانون 1940 وقانون 1943.
- 1909م إنشاء مدينة تل أبيب (تل الربيع)، التي جعلها اليهود عاصمتهم بعد احتلال فلسطين. دُعيت بهذا الاسم نسبة إلى قرية "تل أبيب" الواقعة عند نهر خابور، التي سكن فيها بعض المسبيين من اليهود الذين سباهم نبوخذنصر، وقد توسعت هذه المستعمرة فأصبحت المركز الرئيس للنشاط اليهودي في فلسطين، ففي عام 1922مفصلت عن يافا وأصبحت بلدة مستقلة، وفي الأول من نيسان (أبريل) عام 1945 كان فيها قرابة 166 ألف مستوطن يهودي، وتتركز اليوم في تل أبيب أكثر الصناعات اليهودية الخفيفة، كما أنها أكثر التجمعات اليهودية كثافة. ويقيم فيها نحو ثلث سكان الدولة اليهودية، وغالبيتهم من العلمانيين.
- 1302م قانون يأمر يهود برشلونة بالركوع أمام القساوسة، ضمن إجراءات إذلال من لا يتبعون الديانة المسيحية بعد سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس.
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