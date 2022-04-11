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مستوطنون يستعدون لـ "ذبح القرابين" في الأقصى

11 نيسان / أبريل 2022 11:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي:

تستعد جماعات الهيكل المزعوم لإقامة احتفالات اليوم الاثنين والجمعة المقبلة لنثر رماد قرابين، فيما يسمى (جبل الهيكل) وفق مخطط وضع بالتنسيق مع الشرطة وجهات سياسية عليا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محاولة لفرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، نصبت جماعات الهيكل المزعوم خيمتين في ساحة القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى المبارك، جنوب ساحة البراق لتنفيذ مخططاتهم.

وأوضحت أنه سيتم جلب خراف للذبح والحرق خلال أيام العيد الذي يبدأ اليوم ويبلغ ذروته مساء الجمعة المقبلة من مزرعة محمية ومعقمة وبعيدة عن كل الشوائب، حسب قولهم.

وقالت جماعات الهيكل إنها لن تترد في الاحتفال بعيدها هذا العام بشكل مختلف عن الأعوام والعقود الماضية، على الرغم من موجة العمليات الماضية.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم، التصعيد والاستفزاز المصلين والمقدسيين ولكل مسلمي العالم يوميًا بالاقتحامات في النهار وبإرسال المستوطنين المتطرفين لاستفزاز المصلين والمقدسيين.

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