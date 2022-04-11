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الاحتلال يُصادق على إقامة جدار أمني شمال الضفة

11 نيسان / أبريل 2022 02:16

جدار امني
جدار امني

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت قناة "كان" العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، أقر الليلة الماضية بالإجماع، خطة وزير الجيش "بيني غانتس"، لإقامة مقاطع إضافية من الجدار الفاصل بين الضفة المحتلة والداخل المحتل، بطول أربعين كيلومترًا.
 
وأوضحت القناة أن الجدار سيمتد من قرية سالم شمال الضفة وحتى قرية بات حيفر في منطقة هشارون، وسيحل محل السياج الذي تم بناؤه قبل عشرين عامًا، حيث أن الجدار يتكون من سور باطون ضخم، ويحتوي على وسائل تكنولوجية متقدمة ووسائل دفاعية مختلفة.
 
وأشارت إلى أن تكلفة المخطط تبلغ 360 مليون شيكل، من ميزانية وزارة الجيش الإسرائيلي، وستبدأ أعمال بنائه في غضون عدة أسابيع.
 
ولفتت القناة إلى أن عددًا من منفذي العمليات التي وقعت مؤخرًا، تسللوا إلى الداخل عبر ثغرات في السياج الأمني الفاصل.

عكا.

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