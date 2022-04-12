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الاحتلال يعتزم توصيل الكهرباء لمستوطناته في الضفة

12 نيسان / أبريل 2022 03:16

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

منحت وزارة القضاء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لتوصيل الكهرباء إلى البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وجاء القرار بحجة أن ذلك يأتي في إطار “قانون الكهرباء” الذي من خلاله تم ربط القرى البدوية الفلسطينية في النقب بالشبكة الإسرائيلية.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أن الموافقة النهائية أصبحت في يد وزير الجيش "بيني غانتس"، وهو قرار في حال اتخذ يعني أنه سيكون للأبد ولمرة واحدة.

وسيمنع هذا القرار في حال وقع من "غانتس" تقديم أي التماسات في المستقبل أمام العليا الإسرائيلية، حيث يدور الحديث عن 30 بؤرة استيطانية منتشرة بالضفة سيتم تزويدها بالكهرباء.

وكان "غانتس" ربط هذه الخطوة، مقابل تزويد 10 قرى فلسطينية في مناطق (ج) بالكهرباء، لإظهار أن "إسرائيل" ليست دولة فصل عنصري، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه داخل الحكومة الإسرائيلية.

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