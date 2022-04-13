المقاومة تجبر الاحتلال على التراجع عن "ذبح القرابين" بالأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

صرحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن جماعات المستوطنين "لا تنوي ذبح القرابين" داخل المسجد الأقصى.

وقررت شرطة الاحتلال إبعاد المستوطن المسؤول عن المخطط، بعد وقت قريب من تهديد المقاومة بأنها ستمنع ذلك "مهما كان الثمن".

وذكر المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال "أوفير جندلمان"، أن المزاعم التي ادعت بأن هناك يهودًا ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماماً.

وزعم "جندلمان" أن تنظيمات فلسطينية وجهات أخرى روّجت ذلك "بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات".

في السياق، نقل الإعلام العبري عن شرطة الاحتلال قولها إنها قررت إبعاد المسؤول عن نشر دعوات تقديم القرابين في باحات الأقصى عن البلدة القديمة في القدس، حتى منتصف مايو/ أيّار القادم.

يذكر أن القرار الإسرائيلي جاء بعد تهديدات صرحت بها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حول عزمها منع ذبح القرابين مهما كلف ذلك من ثمن، باعتباره اعتداءً صارخاً على المسجد الأقصى وإهانة للمسلمين عامة.