مانشستر سيتي ينجو من فخ أتلتيكو مدريد ويتأهل للمربع الذهبي

صعد مانشستر سيتي الإنكليزي إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أفلت من فخ الصحوة الهجومية لمضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتعادل معه سلبيا اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي 1 / صفر، وبذلك يتأهل الفريق الإنكليزي إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 1 / صفر، وسيلتقي ريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة الأوروبية برصيد 13 لقبا.

وتفوق مانشستر سيتي في الاستحواذ والضغط الهجومي خلال الشوط الأول للمباراة وصنع أكثر من فرصة تهديفية حقيقية ، لكن أتلتيكو نجح في الحفاظ على نظافة شباكه عبر التماسك الدفاعي وعدم التسرع في الاندفاع للهجوم.

وفي الشوط الثاني، اختلف الحال بشكل كبير، حيث قدم أتلتيكو مدريد صحوة هجومية هائلة وتوالت فرصه الخطيرة، لكن التسرع في اللمسات الأخيرة وكذلك الحذر الدفاعي للسيتي حال دون اهتزاز الشباك.

وشهدت الثواني الأخيرة من المباراة حالة من التوتر الشديد ووقعت مناوشات بين الفريقين ،لكن الحكم دانيل سايبيرت سيطر على الموقف وقد منح إنذارا لستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو وطرد زميله فيليبي كما حصل دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على إنذار في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع ومحاولات من كل من الفريقين للاستحواذ وفرض أسلوبه في اللعب.

وسرعان ما بدأ الفريقان في تبادل المحاولات الهجومية، وقدم كل منهما أكثر من فرصة خطيرة في الدقائق الأولى لكن اليقظة الدفاعية كانت حاضرة بقوة.

وتلقى جون ستونز مدافع مانشستر سيتي كرة سددها كيفن دي بروين من ضربة ركنية في الدقيقة العاشرة، وسددها برأسه لكنها مرت فوق العارضة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 12 إثر سقوط فيل فودين لاعب مانشستر سيتي مصابا في الرأس، وقد تلقى العلاج على أرضية الملعب وواصل اللعب.

وبمرور الوقت فرض مانشستر سيتي تفوقه في الاستحواذ على الكرة وتوالت محاولات رياض محرز وإلكاي جوندوجان ودي بروين، في حين كثف أتلتيكو تركيزه على التأمين الدفاعي والبحث عن الفرصة عبر الهجمات المرتدة.

وشن مانشستر سيتي هجمة خطيرة في الدقيقة 27 وسدد فيل فودين كرة تصدى لها الدفاع ثم ارتدت إلى دي بروين ،الذي تابعها بتسديدة قوية تصدى لها الدفاع وحول الكرة إلى ركنية لم تستغل.

وضاعت فرصة ثمينة على مانشستر سيتي في الدقيقة 30، حيث أرسل كايل ووكر عرضية إلى فودين الذي هيأ الكرة إلى جوندوجان ليسدد بقوة، لكن القائم أناب عن الحارس يان أوبلاك في التصدي للكرة، ثم سدد جوندوجان الكرة مجددا برأسه لكن الدفاع تصدى لها.

وفي الدقيقة 41، انطلق رياض محرز على الجهة اليمنى وراوغ الدفاع ببراعة لدى توغله إلى منطقة الجزاء ثم سدد لكن الدفاع تصدى للكرة، ولم تنجح أي من محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وبدأ أتلتيكو مدريد الشوط الثاني بنشاط هجومي مكثف وأتيحت فرصة أمام أنطوان جريزمان، لكنه سدد الكرة بجوار القائم، كما أحبط دفاع مانشستر سيتي أكثر من محاولة خطيرة خلال الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 54، أرسل رينان لودي مدافع أتلتيكو عرضية خطيرة كانت بحاجة إلى لمسة كي تسكن الشباك، لكن جواو فيليكس لم يلحق بها في الوقت الذي أشار فيه الحكم إلى وجود تسلل.

وأهدر جواو فيليكس فرصة لأتلتيكو في الدقيقة 55 ، حيث تلقى عرضية عالية وسدد الكرة برأسه ،لكنه أخطأ التصويب لتمر فوق العارضة.

وتواصلت الصحوة الهجومية لأتلتيكو مدريد، وشن هجمة خطيرة في الدقيقة 57، حيث هيأ جواو فيليكس الكرة لأنطوان جزيزمان الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وبمرور أول ربع ساعة من الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في الخروج من الحصار المفروض عليه واستعاد نشاطه الهجومي، أملا في التسجيل وتعزيز تقدمه لكنه وجد صعوبة واضحة في تهديد شباك أوبلاك.

وأجرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أول تبديل في المباراة في الدقيقة 65، حيث أشرك رحيم سترلينج بدلا من كيفن دي بروين.

وتوقف اللعب في الدقيقة 66، إثر سقوط كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي مصابا، لكنه تلقى العلاج وواصل اللعب.

وأجرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 69 حيث أشرك يانيك كاراسكو بدلا من جزيرمان، ورودريجو دي بول بدلا من كوكي ،وأنخيل كوريا بدلا من رينان لودي.

وكاد رودريجو دي بول أن يتقدم لأتلتيكو مدريد بعد ثوان من مشاركته، حيث تلقى عرضية وسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء ،لكنها مرت بجوار القائم.

واشتكى كايل ووكر من ألام الإصابة مجددا في الدقيقة 73، ليخرج ويدفع جوارديولا باللاعب ناثان آكي بدلا منه.

وتواصل الهجوم المكثف من جانب أتلتيكو مدريد وشن هجمة خطيرة شملت أكثر من تمريرة واستخلاص للكرة داخل منطقة الجزاء، وانتهت بتهيئة الكرة إلى رودريجو دي بول الذي سدد الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 79، دفع جوارديولا باللاعب فيرناندينيو بدلا من برناردو سيلفا، ثم دفع سيميوني بالنجم الأوروجوياني لويس سواريز بدلا من توماس ليمار ودفع بماتيوس كونيا بدلا من جواو فيليكس في الدقيقة 82 .

وكاد سواريز أن يفتتح التسجيل لأتلتيكو بعد ثوان من مشاركته لكن الدفاع تصدى لمحاولته ،كما أحبط دفاع أتلتيكو محاولة لرياض محرز بعدها بثوان.

وأنقذ جون ستونز شباك مانشستر سيتي من هدف محقق في الدقيقة 86 حيث تصدى لكرة خطيرة سددها كونيا، وكانت في طريقها إلى الشباك وسط ارتباك في منطقة الجزاء.

وفي الثواني الأخيرة من زمن المباراة توترت الأجواء بشكل كبير، إثر تدخل من فيليبي مدافع أتلتيكو مع فيل فودين، حيث وقعت مناوشات بين الفريقين وتدخل مدربو وإداريو الفريقين، ونجح الحكم في السيطرة على الوضع بصعوبة.

ووجه الحكم إنذار لسافيتش الذي دخل في مناوشة مع فيل فودين بعد سقوط الأخير وتأخره في النهوض، ثم وجه البطاقة الحمراء لفيليبي وطرده بداعي الاعتداء المتعمد على فودين، وقد أبدى فيليبي حالة من الغضب الشديد لدى خروجه من الملعب.

واحتسب الحكم تسع دقائق كوقت محتسب بدل ضائع للمباراة، وقد شهدت الدقيقة الخامسة منها فرصة خطيرة للسيتي لكن أوبلاك تصدى للكرة، ثم شهدت الدقيقة الثامنة فرصة خطيرة لأتلتيكو كادت تغير مسار المواجهة، حيث سدد كاراسكو كرة رائعة من ضربة حرة لكن الحارس إيدرسون أنقذ مرماه ببراعة.

وتواصلت حالة التوتر في الثواني المتبقية وحصل سيميوني على إنذار بسبب احتجاجاته الحادة بداعي تعمد لاعبي مانشستر إضاعة الوقت، وواصل أتلتيكو صراعه الشرس حتى اللحظة الأخيرة ،لكن كل محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتأهل مانشستر سيتي إلى المربع الذهبي.

(د ب أ)