شرطة الاحتلال تعتقل 4 مستوطنين خططوا لذبح "قرابين" بالأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح الخميس، 4 مستوطنين في أعقاب نيتهم ذبح خروف في باحات المسجد الأقصى المبارك غدا الجمعة.

وبحسب موق واي نت العبري، فإن الأربعة وهم في العشرينيات من العمر اعتقلوا من مستوطنات الضفة الغربية، والقدس.

وقالت شرطة الاحتلال، إن المعتقلين خططوا لتعكير صفو النظام العام والدعوة إلى إحداث اضطرابات.

ويأتي الاعتقال بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن جماعات المستوطنين "لا تنوي ذبح القرابين" داخل المسجد الأقصى، فيما أبعدت شرطة الاحتلال المستوطن المسؤول عن المخطط، بعد وقت قريب من تهديد المقاومة بأنها ستمنع ذلك "مهما كان الثمن".