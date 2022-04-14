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الاحتلال ينشر الآلاف من جنوده ويغلق شوارع في القدس

14 نيسان / أبريل 2022 03:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

بدأ الاحتلال الإسرائيلي نشر الآلاف من جنوده في جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة، خاصة في الأماكن المزدحمة ومراكز التسوق.

وقالت شرطة الاحتلال إنها بصدد إغلاق طرق رئيسية في المدينة المحتلة، بهدف تأمين احتفال المستوطنين بما يسمى "عيد الفصح العبري".

وأشارت إلى أنها ستكثف تواجد هذه القوات في غرب وشرق القدس وفي أزقة البلدة القديمة.

ولفتت إلى أنها ستغلق طرق "السلطان سليمان، وادي الجوز، طريق أريحا، شارع نابلس، صلاح" الدين وأخرى غيرها.

ويستمر عيد الفصح العبري مدة أسبوع، وسيقتحم خلاله المستوطنون المسجد الأقصى بشكل مكثف، كما تخطط جماعات “الهيكل” المزعوم لتقديم قرابين الفصح في المسجد وذبحها في باحاته.

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