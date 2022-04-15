ميلان يواجه جنوى فى مهمة الحفاظ على صدارة الدورى الإيطالى

يستضيف فريق ميلان نظيره جنوى فى تمام التاسعة مساء على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدورى الإيطالى.

ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 68 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف، فيما يأتى جنوى فى المركز الـ18 برصيد 22 نقطة.

ويسعى فريق ميلان بقيادة سيتفانو بيولى إلى تخطى عقبة جنوى، من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة تصدر جدول ترتيب الدورى الإيطالى.

ويأمل ميلان فى العودة إلى الانتصارات أمام جنوى، بعد أن تعادل إيجابيًا ضد بولونيا وتورينو فى الجولتين الـ31 و32 من الدورى الإيطالى على الترتيب، ويتمسك ميلان بفرصته فى المنافسة على لقب الدورى الإيطالى هذا الموسم، خاصة أنه لا يزال على قمة جدول الترتيب مع تبقى مباراة مؤجلة لصالح الإنتر.

فى المقابل يتطلع فريق جنوى إلى الخروج بنتيجة إيجابية للهروب من مؤخرة جدول ترتيب الدورى الإيطالى.