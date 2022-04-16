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أخبار » الرياضة و الملاعب

شباب البريج أول الواصلين لنهائي بطولة الشهيد "وائل عيسى"

16 نيسان / أبريل 2022 08:43

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تأهل شباب البريج إلى نهائي بطولة الشهيد وائل عيسى لكرة السلة للأندية، عقب فوزه الثمين على غزة الرياضي بنتيجة (85/97)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج.

وجاء تفوق البريج في المباراة المثيرة، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء الاي جاءت نتائجها على النحو التالي: 

الربع الأول: 21/24 لصالح غزة الرياضي 

الربع الثاني: 21/21 تعادل الفريقين 

الربع الثالث: 16/23 لصالح شباب البريج 

الربع الرابع: 24/31 لصالح شباب البريج 

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، مؤمن الجربة، موسى غنام، مسجل سمير الشطلي، ميقاتي أحمد شحادة، ميقاتي "24 ثانية" جاد أغا.

وينتظر شباب البريج الفائز من لقاء خدمات البريج وخدمات جباليا، لمقابلته في المباراة النهائية التي ستقام منتصف الأسبوع القادم.

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