ميلان يعود لصدارة الدوري الإيطالي بثنائية ضد جنوى

استعاد ميلان نغمة الانتصارات فى الدوري الإيطالي، على حساب ضيفه فريق جنوى بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من الدوري الإيطالي للموسم الحالى 2021 - 2022.

أنهى ميلان الشوط الأول متفوقا بهدف نظيف، سجله المهاجم البرتغالى رفائيل لياو فى الدقيقة 11 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية وميله الفرنسي بيير كالولو على الطاير بتسديدة سكنت على يسار حارس جنوى.

وفى الشوط الثانى أضاف جونيور ميسياس ثانى أهداف الروسونيرى فى الدقيقة 87 من زمن المباراة. وحقق ميلان الفوز بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبي خلال أخر مواجهتين أمام بولونيا وتورينو.

وعاد ميلان لصدارة الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن جاره إنتر ميلان صاحب الـ 69 نقطة بعد فوزه فى وقت سابق على مضيفه سبيزيا 3 - 1، فيما توقف رصيد جنوى عند 22 نقطة فى المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.