لاتسيو يقتنص تعادلا قاتلا من تورينو فى الدوري الإيطالي

خطف لاتسيو تعادلاً قاتلاً على أرضه ووسط جماهيره أمام تورينو بنتيجة 1-1 فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-2022.

جاء هدف فريق تورينو الوحيد عن طريق اللاعب بيترو بيليجري في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، قبل ان يعزز شيرو إيموبيلي في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة تواجد نادي لاتسيو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 9 مواجهات، وتسجيل 65 هدفاً وتلقي 48.

بينما تواجد تورينو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 12 مواجهة وتسجيل 36 هدفاً وتلقي 31.